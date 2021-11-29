Все, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон": симптомы болезни, лечение и реакция мира

Все, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон": симптомы болезни, лечение и реакция мира

Предварительно, на новый вид коронавируса не влияет вакцина, а заболеть им могут даже люди с антителами.

Опасен для переболевших и полностью вакцинированных. Мир только приспособился к "Дельта"-штамму коронавируса, как на порог вошел новый вид болезни — штамм "Омикрон". Его уже считают более заразным и тяжелым. В то же время точных данных о мутации пока нет — сейчас его только изучают. В Украине на 29 ноября не зафиксировали ни одного случая инфицирования.

ТСН.ua рассказывает, где появилась мутация, в чем ее особенность и как на первых больных отреагировал мир.

Где появился новый штамм коронавируса "Омикрон"

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Во Всемирной организации здравоохранения 24 ноября сообщили о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Обнаружили его в Южной Африке. По данным экспертов, у этого вида COVID-19 много мутаций. Предварительно заразиться им могут люди, уже имеющие иммунитет от предыдущих штаммов вируса.

“Пока неясно, вызывает ли “Омикрон” более тяжелое заболевание чем другие варианты, включая “Дельту”. В Южной Африке растет количество госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не только вариантом "Омикрон", — рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

О случаях инфицирования впоследствии также заявили в Канаде, Австралии, Израиле и Гонконге.

"Омикрон" опаснее "Дельты"

По данным экспертов, штамм коронавируса "Дельта" очень контагиозен. Один больной в считанное время может заразить десятки здоровых людей. В то же время с "Дельтой" достаточно успешно борется вакцинация.

В свою очередь об “Омикроне” пока этого сказать с уверенностью нельзя. Некоторые ученые и врачи выражают опасения, что новый штамм не сдержит вакцинацию, ведь там произошло много мутаций, в том числе и в С-белке. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что в структуре вируса также есть мутации, влияющие на защиту от него препаратами.

"В будущем возможны всплески COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия — в зависимости от ряда факторов, в том числе и от того, где они могут произойти. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса "Омикрон", оценивается как очень высокий", — отметили в техническом докладе ВОЗ.

Симптомы "Омикрона"

По словам южноафриканского врача, через которую непосредственно проходят больные "Омикроном", вкус и запах при этой разновидности COVID-19 — не пропадают. К ней на диагностику приходили люди разного происхождения и этнической принадлежности. У всех наблюдалась сильная усталость, а также учащенный пульс. В то же время никто из них не страдал от потери вкуса и запаха.

"Их симптомы были отличными и мягче тех, которые я лечила раньше", — отметила врач Анжелика Кутзее, возглавляющая Южноафриканскую медицинскую ассоциацию.

Она также добавила, что с положительным результатом на COVID-19 с новым вариантом болезни к ней пришли около двух десятков пациентов. В основном это были здоровые мужчины, испытывающие сильную усталость. Приблизительно половина из них была вакцинирована.

В свою очередь украинские медики отмечают, что изучение симптоматики "Омикрона" требует времени.

“Пока нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с “Омикроном”, отличаются от других симптомов. Для понимания степени тяжести болезни, вызванной этим вариантом, нужно от нескольких дней до нескольких недель”, — подчеркнула Ольга Голубовская.

Лечение "Омикрона"

По словам Голубовской, основной принцип лечения коронавируса по-прежнему заключается в ранней противовирусной терапии, а также ранней госпитализации во время прогрессивного течения болезни.

"Просто странно, как игнорируется раннее лечение. Я не помню никакого другого инфекционного заболевания, которое мы начинаем лечить уже тогда, когда есть осложнения", — подчеркнула доктор медицинских наук.

Вакцина от "Омикрона"

На новую разновидность коронавируса сразу отреагировали производители вакцин. Они заявили о своей готовности обновить препараты и подстроить их под "Омикрон".

Компании Pfizer и Moderna планируют выпустить обновленные вакцины через 90—100 дней. По словам производителей препаратов, они заранее разработали стратегии, которые могут предусматривать появление новых штаммов вируса.

Реакция мира и Европы на "Омикрон"

Во Всемирной организации здравоохранения пока не рекомендуют странам закрывать границы из-за "Омикрона". Связано это с тем, что сегодня нет четкого подтверждения того, что новый штамм вируса более заразен и опасен для людей. Вся информация об "Омикроне" сейчас носит предварительный характер.

В то же время Израиль уже закрыл на две недели границы. В страну не могут въехать иностранцы из Южной Африки, а те, кто возвращается домой, закрываются на карантин.

"Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовыми и работать неустанно", — сказал премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Некоторые европейские страны уже ужесточают карантинные ограничения. Великобритания установила обязательный масочный режим, Нидерланды сократили время работы ресторанов и баров.