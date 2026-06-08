Все, что известно о резонансном ДТП в Киеве: новые детали, арест водителя и знаменитый адвокат

Жуткая авария в Киеве 5 июня 2026 / © ТСН

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Днем 5 июня в Киеве на Чоколовском бульваре произошла резонансная авария, в которой погибли четыре человека, среди которых ребенок, и трое пострадали. Легковушка на большой скорости влетела в подземный переход. За рулем находился 49-летний житель Херсона Павел Плешивцев.

Кто стали жертвами жуткой аварии, что известно о самом водителе-нарушителе и сколько лет ему грозит за совершенное ДТП — читайте в материале ТСН.ua.

Авария на Чоколовском бульваре — коротко

По данным Офиса Генерального прокурора, около 17 часов 5 июня водитель легковушки двигался по Чоколовскому бульвару с существенным превышением скорости. На закругленном участке дороги он не справился с управлением, вылетел из проезжей части и влетел в подземный переход.

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На месте аварии сразу погибли двое мужчин, женщина и 12-летний парень. Еще три человека получили травмы и до сих пор находятся в больнице. Сначала в полиции сообщили, что водитель в реанимации, однако во время вручения ему подозрения мужчина находился в обычной палате, как видно из фото.

Дата публикации 19:45, 06.06.26 Количество просмотров 661 Ужасающие подробности ДТП в Киеве: вот что стало известно о водителе! Отравление военнослужащего и исчезновение подростков

Что известно о жертвах: среди погибших — полицейские и 12-летний сын военного

В полиции Киева сообщили, что в этом ДТП погибли двое сотрудников Соломенского управления полиции, которые находились на работе. Жертвами аварии стали старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко. В память о стражах порядка опубликовали их фото.

В ведомстве рассказали, что старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук родился 4 июля 2002 в Боярке Киевской области. После окончания Национальной академии внутренних дел приступил к службе в полиции. Работал в подразделении полиции метрополитена, впоследствии стал старшим участковым офицером полиции Соломенского управления.

Лейтенант полиции Денис Будченко родился 19 марта 2005 в Ровенской области. После окончания учебы в Национальной академии внутренних дел начал службу участковым офицером полиции Соломенского управления полиции г. Киева.

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© Полиция Киева

Среди жертв смертальной аварии — 12-летний Григорий Глушич. Он учился в Киевской Вальдорфской школе София. Там рассказали, что парень в этом году завершил обучение в 6-м классе.

Родители одноклассников и ученики добавили, что Гриша готовился к поступлению в лицей с математическим профилем. По словам знакомых, он был усердным учеником и мечтал стать программистом.

«Он был хорошим ребёнком. Был ответственным и достаточно взрослым для своего возраста. Собирался переходить в другой лицей с математическим наклоном», — рассказала мама одного из одноклассников.

Одноклассники также отмечают, что отец мальчика находится на войне. У него осталась старшая сестра.

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«У него есть еще старшая сестра. Папа на войне. А он мечтал стать программистом. Готовился к вступительному тесту, выполнял все задания…», — рассказал его одноклассник Иван.

Системный нарушитель и пастор религиозной общины: что известно о водителе

Сам водитель Павел Плешивцев также получил травмы, однако они не представляют угрозы его жизни. Экспертиза подтвердила, что на данный момент был трезвым.

По информации правоохранительных органов, мужчина системно нарушал правила дорожного движения. В его водительской карьере зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть за превышение скорости. По данным прокуратуры, мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за скорую езду. Кроме того, он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в этом году.

Детальнее — с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения ПДД. То есть в целом водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года.

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В комментарии для ТСН.ua бывшие жители села Подстепное Херсонской области, где когда-то жил мужчина, рассказали, что он — руководитель религиозной общины. Но, несмотря на это, его характеризуют как высокомерного человека. За это ему дали прозвище «Валет».

«Несмотря на то, что он был пастором в церкви, точнее в религиозной организации, он имел даже прозвище Валет. Так между собой его называли жители нашего села из-за того, что считают этого человека каким-то высокомерным, как говорится, с „понтами“, — рассказали нам бывшие односельчане водителя.

По словам людей, он ездил на большой скорости и много лет назад сбил пешехода в Херсоне. Есть жена и несколько детей. Жители села говорят, что члены его семьи достаточно вежливы и скромны.

«Есть мнение, что он часто был „на понтах“, слишком высокого мнения о себе. Трудный человек. Его проповеди в религиозной организации отличались от поведения в повседневной жизни», — говорят односельчане.

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Но добавляют, что занимался сельским хозяйством. Выращивал в теплицах тюльпаны, а затем накануне 8 марта сдавал их продавцам.

Водителя отправили под стражу: сколько лет грозит за убийство четырех человек

В понедельник, 8 июня, в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю Павлу Плешивцеву — 60 суток под стражей без права на залог. Его арестовали до 03.08.29 включительно.

Как видно из видео, подозреваемый в смертельной аварии участвовал в заседании, лежа в сопровождении двух медиков. По словам водителя, ему якобы стало плохо за рулем, и он потерял сознание.

Прокурор Антон Ефимов требовал применения меры пресечения в отношении мужчины — 60 суток без определения залога.

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За совершение смертельного ДТП водителю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

© Алексей Билошицкий

Адвокат «Валета» ранее защищал виновницу жуткой аварии в Харькове Елену Зайцеву

Как стало известно из зала суда, адвокат Плешивцева — это Евгений Мельниченко, ранее выступавший в суде защитником виновницы резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой.

Напомним, авария произошла 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке в центре Харькова автомобиль Lexus RX 350. По данным следствия, за рулем авто находилась 20-летняя студентка Елена Зайцева. Она на большой скорости столкнулась с Volkswagen Touareg под управлением другого человека — Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов.

Одно время Елена Зайцева отбывала наказание в Покровском исправительном центре №79 Днепропетровской области, а впоследствии ее перевели в одно из исправительных учреждений на Сумщине.

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Как стало известно источникам ТСН.ua в пенитенциарной системе, недавно Зайцева обращалась с ходатайством об условно-досрочном увольнении за хорошее поведение, но ей было отказано в этом. Другими словами, по данным наших источников, существует вероятность того, что Зайцева вроде бы отбудет полный срок — 10 лет и может уволиться 18 октября 2027 года.

Редакция ТСН.ua обратилась за комментарием к адвокату водительницы, но защитница отказалась комментировать, руководствуясь адвокатской тайной.

Водитель решил похвастаться перед пассажиркой: новые детали

Водитель Mercedes Плешивцев, который устроил аварию на Чоколовском бульваре в Киеве, подрабатывал таксистом и именно вез пассажирку.

По информации ТСН.ua, мужчина прорабатывал заказ и вез пассажирку, поскольку подрабатывал в такси. Во время поездки, по словам женщины, он захотел похвастаться перед ней своим искусным управлением, что повлекло за собой ДТП с четырьмя погибшими.

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Пока женщина находится в больнице с травмами. Она является главным свидетелем по делу о смертельном ДТП.







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