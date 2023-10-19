Все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки: россияне усилили обстрелы и пытаются окружить город

Враг бьет на Авдеевском направлении из всего, что у него есть. Относительное затишье там прошло.

В районе Авдеевки российские оккупанты усилили обстрелы по позициям ВСУ и по самому городу. Захватчики дальше пытаются окружить Авдеевку.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки на 19 октября.

Попытки россиян окружить Авдеевку

Генштаб ВСУ сообщил утром 19 октября, что российские войска на Авдеевском направлении не оставляют попыток окружить саму Авдеевку при поддержке своей авиации. В течение суток Силы обороны Украины отразили там три вражеских атаки.

Также читайте Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута

Также сообщается о безуспешных наступательных действиях захватчиков в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

Как сообщил пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, в течение суток там произошло 34 боевых столкновения и 930 артобстрелов со стороны врага.

"Большинство этих боевых столкновений – это Авдеевка. И еще больше – Марьинка", – уточнил Штупун.

Он подчеркнул, что оккупанты при поддержке своей авиации продолжают попытки окружить Авдеевку.

"Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили три атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый российский самолет, сбитый на Донетчине за последние 10 суток", – сообщил представитель ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бойцы разрушили миф врага о его контроле стратегической высоты. Горячий репортаж из Авдеевки

Затишье прошло – обстрелы по Авдеевке

Вместе с возобновлением попыток россиян окружить Авдеевку они увеличили количество обстрелов громады: захватчики бьют из авиации и артиллерии по школам и позициям украинских военных. Об этом утром сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Утром оккупанты завелись: уже есть два массированных обстрела по старой и центральной части города. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. По линии фронта обстрелы продолжались всю ночь", — рассказал глава военной администрации.

Обстрелянные жилые дома в Авдеевке / Фото: Getty Images

Он добавил, что круглосуточно слышны звуки стрелковых боев и враг бьет из всего, что у него есть.

Также читайте Оккупанты потеряли 63 единицы техники в районе только одного села: карта DeepState

Условного затишья вокруг Авдеевки, которое было несколько дней, уже нет: увеличилось количество ракетных ударов и авиационных налетов.

Накануне Барабаш также предупреждал – активизация вражеских обстрелов говорит о том, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям вокруг Авдеевки. Он объяснял, что врагу требовалась пауза для перегруппировки, и россияне ее используют.

Что в районе Авдеевки могут сделать с врагом ВСУ

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что в связи с потерями оккупантам придется перетащить на Авдеевское направление больше сил и средств. Сделать это тайно невозможно и враг где-нибудь ослабит свои силы. По мнению Гетьмана, именно туда могут быть направлены наступательные действия ВСУ.

Боец ВСУ в разрушенной Авдеевке / Фото: Getty Images

Обозреватель также выразил мнение, что желание оккупантов окружить и захватить Авдеевку является политическим, а не военным.

"Даже если это удастся, стратегически на ход войны или даже на восточный фронт существенного влияния это не будет иметь. Но они (россияне – ред.) кладут туда тысячи жизней, тысячи единиц техники", – сказал майор запаса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Штурмы! Оккупанты массово уничтожают Авдеевку! | Гетьман

Читайте также: