Все, что известно о "вагнеровцах" в Беларуси: где находятся, какие задачи будут выполнять и есть ли угроза нападения

Интересно, что на машинах бойцов "вагнеровцев" в колонне были прикреплены номера так называемых ДНР/ЛНР.

Украинские пограничники 15 июля подтвердили о прибытии "вагнеровцев" в Беларусь. По данным мониторинговых каналов, российские наемники двигались из РФ и разместились на территории палаточного лагеря в с. Цель под Осиповичами.

Есть ли угроза нападения с севера, где дислоцируются "вагнеровцы" и какие задачи будут выполнять в Беларуси — читайте на сайте ТСН.ua.

Также читайте Путин может применить ядерку из Беларуси и обвинит Лукашенко с Пригожиным – белорусский доброволец

В Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев"

Утром 15 июля мониторинговый белорусский канал "Белорусский Гаюн" сообщил, что в РБ прибыла большая колонна ЧВК "Вагнер". Она состояла из военной техники и личного состава. Как свидетельствует маршрут движения и предыдущие спутниковые фото, они разместились на территории палаточного лагеря в с. Цель, которая находится под Осиповичами.

"Сегодня утром, 15 июля, замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Совокупность факторов отмечает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они прошли" через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи", - говорится в сообщении.

По информации паблика, в колонне было минимум 60 автомобилей, среди которых — пикапы, большие фуры, "буханки" и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало белорусские ГАИ.

Эту информацию впоследствии подтвердили в Государственной пограничной службе Украины. Спикер ведомства сообщил, что в Беларусь прибыли отдельные группы российских наемников ЧВК "Вагнер". В ГНСУ отметили, что они будут продолжать отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Как большая колонна "вагнеровцев" передвигалась по трассе Беларуси: появилось видео

Что бойцы "Вагнера" будут делать в Беларуси

В пятницу, 14 июля, в пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили, что "Вагнер" начали обучать военнослужащих территориальной обороны Беларуси. Там заявили, что так называемые занятия проходят неподалеку от города Осиповичи Могилевской области, это в 200 километрах от границы с Украиной.

"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине", — говорится в заявлении Минобороны РБ.

До этого в Минобороны РБ отмечали, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко одобряет такую идею.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнера" и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Также читайте Зачем Лукашенко вступился за Пригожина: объяснение белорусской оппозиции

Есть ли угроза нападения с севера: ответ Буданова

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone прокомментировал вероятную угрозу нападению "вагнеровцев" с севера. Он подчеркнул, что оснований для беспокойства нет. По его мнению, массовой передислокации ПИК "Вагнер" в Беларусь не будет. "Хаб, который они создают в Беларуси для целей логистики. Также у них будут офисные помещения и рекрутинговый центр. И этот центр создается для операций "Вагнера" за рубежом, преимущественно в Африке", — пояснил Буданов. ЧВК "Вагнер" поделится на 4 части — Подоляк Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина НДС поделится на 4 части. Первая часть, по его словам, переходит на работу включая рекрутинговые центры в Минобороны, которые будут участвовать и войне и в дальнейшем, впрочем, будут рассредоточены по разным частям. Вторая составляющая – самая человеконенавистническая, по мнению Подоялка, перейдет на работу в "Росгвардию". "На базе Росгвардии как раз и создадут отряды поддержки путинской вертикали, если начнутся определенные неконтролируемые силовые процессы в России. Но между тем, самые неадекватные из Вагнера будут переходить именно в росгвардию. И это уже процесс", — отмечает Подоляк. Еще одна часть останется в Беларуси, ее Пригожин получил вроде бы в подарок. Пара сотен вагнеровцев-инструкторов, которые будут обучать его спецназ в РБ. И четвертая часть могла бы остаться и работать. Напомним, в ISW спрогнозировали судьбу ПВК "Вагнер" после бунта Пригожина. Читайте также: