Все, что известно о взрывах кораблей РФ в Крыму: кто и каким оружием атаковал суда

Источники в СБУ сообщили — пока от атаки удалось спастись подводной лодке "Алроса".

В Черном море у берегов оккупированного Севастополя взорвались два российских военных корабля за последние несколько дней — "Павел Державин" и "Буян". 13 октября стало известно, кто стоит за атаками, и из какого оружия ударили по судам.

Читайте на ТСН.ua все, что известно об атаках по кораблям "Павел Державин" и "Буян".

Атака по кораблю "Павел Державин"

11 октября российские Телеграм-каналы взялись заявлять, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль Черноморского флота России РФ "Павел Державин".

На следующий день представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что судно получило повреждение, но отказался рассказывать детали инцидента. "Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть (повреждение корабля – ред.)", – сказал Плетенчук.

Спикер ВМС также отмечал, что поврежденный "Павел Державин" принадлежит именно к российскому флоту, хотя раньше у Украины был корабль с идентичным названием.

Российский военный корабль "Павел Державин"/Фото: российские СМП

Взрыв на корабле "Буян"

Уже 13 октября жители Севастополя сообщили о глухом взрыве, от которого сработали даже сигнализации в авто. Над местом взрыва в небо взвился густой черный дым.

Местные паблики сообщили, что взрыв произошел на российском малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М". Судно является носителем ракет "Калибр". В то же время оккупационные власти убеждали, что взрыв в районе Северного мола – это якобы тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

Заметим, что у России всего девять таких судов, как "Буян".

В Севастополе взорвался российский корабль: видео

Кто и каким оружием атаковал российские корабли в Крыму

По данным источников ТСН.ua в Службе безопасности Украины, именно СБУ и ВМС стоят за атаками по российским военным кораблям "Буян" и "Павел Державин". Украинские бойцы нанесли поражение судам с помощью дронов "Морський малюк" с экспериментальным вооружением.

Источники также отметили, что 12 октября стало счастливым днем для российской подлодки "Алроса", по которой пока не удалось попасть.

Украинский морской дрон "Малюк"/Скриншот

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морських малюків", — рассказал один из организаторов спецоперации.

В СБУ также посоветовали россиянам не "ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".

Что известно о кораблях "Павел Державин" и "Буян" – характеристики

Как объяснял Плетенчук в эфире "Эспрессо", корабль "Павел Державин" — "достаточно редкая птица". Россия имела в составе Черноморского флота всего две единицы таких судов. Это новый патрульный корабль ближней морской зоны.

Судно было построено только в 2019 году, а с 2020 года поставлено в строй.

"По своему внешнему виду он копирует стелс-технологии (технология снижения заметности – ред.) мировых лидеров военно-морского строительства. Насколько он отвечал стелс – сказать не готов, однако могу сказать, что это один из тех кораблей, которому не посчастливилось остаться что-то патрулировать", – объяснил спикер ВМС.

Что касается корабля "Буян-М", то он относится к серии российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей третьего ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море". Такие суда предназначены для охраны и защиты экономической зоны страны во внутренних морских бассейнах.

Россия по состоянию на январь 2021 года имела в составе своего флота девять полностью построенных кораблей проекта 21630 — таких, как "Буян". И еще три таких судна на тот момент строились.

Корабль "Буян-М" запускает ракеты "Калибр"/Фото: российские СМП

На судне размещена установка вертикального пуска 3С14 и восемь крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", которые могут атаковать на расстояние до 1500 км. На корабле также размещено артиллерийское вооружение и пулеметы.

Заметим, что россияне судна проекта 21631 "охранного" назначения нередко использовали во время военных операций — запускали из них "Калибры" по наземным целям. Так, в 2015 году во время операции в Сирии три российских судна этого проекта и ракетный крейсер проекта 11661К "Дагестан" атаковали с акватории Каспийского моря позиции террористов "Исламского государства".

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