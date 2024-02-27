Все, что известно об аресте головного офиса "Синево": какая причина, угроза остановки работы и комментарий ДБР

В ДБР отвергают обвинения "Синево" и уверяют, что во время следственных действий и после наложения ареста не препятствуют работе компании.

Медицинская лаборатория "Синево Украина" заявила об аресте Государственным бюро расследований головного офиса и центральной лаборатории компании в Киеве и предупредила своих клиентов о возможной остановке работы по всей стране. В компании обвиняют ДБР в давлении на бизнес. В правоохранительном ведомстве уже отреагировали.

Почему следователи ДБР наложили арест, действительно ли угроза прекращения работы лабораторий и какова официальная реакция Госбюро — читайте в материале ТСН.ua.

Какая причина ареста

В заявлении, которое компании "Синевая Украина" предоставила hromadske, следователи открыли уголовное производство по факту "незаконного вывода из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год".

"Синево Украина", которая является частью международной группы Medicover с головным офисом в Стокгольме, официально заявляет, что арест является противоправным, незаконным, и может считаться давлением на бизнес, который является крупнейшей европейской инвестицией в отрасль здравоохранения Украины", – заявили в компании.

Там утверждают, что приобрели здание в 2010 году, когда оно находилось в частной собственности. Более того, в период с 2013 по 2016 годы провели в ней реконструкцию, в рамках которой площадь здания увеличили более чем втрое.

"По законодательству Украины, после такой реконструкции здание считается вновь его владельцем объектом", – сообщила прессслужба компании.

Также компания заявляет, что арест был наложен без официального уведомления, и ей стало известно об этом "лишь по факту появления соответствующей записи в государственном реестре". Такие действия правоохранительных органов называют "безосновательным и противозаконным".

Сеть лабораторий "Синево" может прекратить работу по всей Украине.

В компании предупредили, что из-за ареста головного офиса и центральной лаборатории в Киеве вскоре компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, что " приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине".

Из-за ареста без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно. В частности, как утверждают в пресс-службе компании, обслуживаемые сетью лаборатории на безвозмездной основе. Это:

пациенты по программе мед. гарантий НСЗУ, бойцы Сил ТрО ВСУ, пациенты института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова, пациенты центра протезирования и реабилитации Superhumans Center и другие.

Какие последствия ареста для бюджета Украины и компании

Из-за ареста имущества компания "Синево Украина" предупреждает о следующих последствиях:

бюджет страны потеряет сотни миллионов гривен налогов и сборов (2023 год лаборатория уплатила более 310 млн грн).

компания потеряет более 2300 сотрудников.

"будет нанесен непоправимый ущерб инвестиционному имиджу Украины".

Чего требуют у компании

Компания "Синево Украина" призывает "ДБР и органы власти к скорейшему решению вопроса в правовом поле и отмене незаконного ареста здания лаборатории".

"Только прямой и откровенный диалог власти с бизнесом поможет остановить беспредел и найти решение в пользу страны и благополучия ее граждан", — отметили в заявлении компания.

Реакция ДБР на обвинение "Синево"

После публичного обвинения ДБР опубликовало официальный комментарий. Правда, в сообщении не упомянула название медицинского учреждения. В ведомстве рассказали, что "работники ДБР еще с 2022 года осуществляют досудебное расследование по факту совершения служащими одного из министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия".

"В ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения", — отметили в ДБР.

Правоохранительный орган уверяет, что " никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, препятствующих осуществлению его деятельности не проводилось, и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня".

В ДБР объяснили, что указанный арест был неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следователя судьи в силе.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Что известно о медицинской лаборатории "Синево"

Сеть медицинских лабораторий "Синево Украина" — крупнейшая сеть в Украине. Компания имеет 340 лабораторных отделений, восемь лабораторий (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне, Днепре и Харькове). В Синево работают более 2300 сотрудников в 139 населенных пунктах страны.

По открытой информации, на сегодняшний день сеть медицинских лабораторий выполняет более 800 видов тестирований. По данным компании, ежегодно обслуживает около 4 млн клиентов.

Международная лабораторная сеть представлена в 10 странах Европы. Лаборатории работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине.

Напомним, во вторник, 26 февраля, в компании "Синево Украина" сообщили, что ДБР арестовало головной офис.

Читайте также: