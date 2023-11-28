Все, что известно об отравлении жены Буданова Марианны: кто был целью и кто может за этим стоять

Политтехнолог Сергей Гайдай не исключает, что ее могли отравить чем-то похожим на "Новичок".

Во вторник днем, 28 ноября, в информационном пространстве появилась информация об отравлении супруги главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны Будановой. Впоследствии этот факт был подтвержден в ГУР.

Чем могли отравить жену главного разведчика Украины и кто за этим может стоять – читайте на сайте ТСН.ua.

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Напомним, СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас он находится в больнице. Буданова госпитализирован, когда ее состояние здоровья стало ухудшаться.

Кто был целью врага

Собеседник ГУР в комментарии Бабелю рассказал, что обнаружившие у Будановой тяжелые мотыльки не используются ни в быту, ни в военном деле. Что может свидетельствовать о "целенаправленной попытке отравления конкретного человека ".

"Сейчас завершается курс лечения, далее – контроль врачей. Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — отметили в разведке.

Политтехнолог Сергей Гайдай предполагает, что руководитель ГУР вместе со своей семьей может быть целью для РФ.

"У них есть такой инструмент, как отравление, яды — разные очень, начиная с "Новичка" и прочего — для тех, кого они считают врагами. Видимо, господин Буданов и его семья для них такой целью", — сказал Гайдай в эфире Radio NV.

Жена руководителя ГУР Марианна Буданова. Фото: ELLE.UA

Как и чем могли отравить жену Буданова

Источники УП в силовом блоке сообщили, что жену Буданова, скорее всего, отравили из-за еды. Между тем, политтехнолог Сергей Гайдай не исключает, что ее могли отравить чем-то похожим на "Новичок". Кроме того, он предполагает, что именно Россия может быть причастна к инциденту, и объяснил почему.

"Именно отравления и яды – это основная, если можно так назвать, "фишка" еще советских спецслужб, начиная еще со времен создания Советского Союза", — сказал политтехнолог.

Эксперт напомнил, что со времен СССР советские спецслужбы разрабатывали ядовитые вещества, которыми травили, в том числе за границей, врагов советского, а затем и российского режимов.

"И мы все с вами это видели, какое количество врагов советской власти, а потом уже и России, было отравлено, и за рубежом тоже. Это известные дела последних времен – и Скрипачей, отравленных в Британии, и есть версия об отравлении (третьего президента). Украины — ред.) Ющенко во время избирательной кампании и их оппозиционеров", — подчеркнул политтехнолог.

Вместе с женой Буданова отравили еще несколько работников

По данным СМИ, ссылающимся на источники в разведке, кроме жены Буданова, признаки отравления обнаружили еще у нескольких работников ГУР.

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто гигантские чуть-чуть, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники в силовом блоке для "УП".

Обнаружили ли ядовитые вещества у Кирилла Буданова

"РБК-Украина" со ссылкой на два источника в спецслужбах проинформировало, что у начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова не обнаружили признаков отравления, с ним все хорошо.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", – сказал один из собеседников.

Реакция ГУР

После огласки в СМИ слухи о вероятном отравлении Марианы Будановой в ГУР прокомментировали. Представитель разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода подтвердил, что жену главного разведчика пытались отравить.

По его словам, жена руководителя ГУР Марианна действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения.

Однако были ли отравлены сотрудники разведки — Юсов не прокомментировал.

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Что известно о Мариане Будановой

По открытым данным, Марианна Буданова родилась 3 августа 1993 в селе Ставище Киевской области. По образованию – психолог.

По данным движения Честно, с 2015 по 2017 год Марианна занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале в Киеве. Известно, что в 2020 году жена Кирилла Буданова баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар". В 2021 году была советницей Виталия Кличко по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта на общественных началах.

Как она рассказала в интервью для ELLE, с начала полномасштабного вторжения России Марианна занималась волонтерской деятельностью.

Марианна – вторая жена Кирилла Буданова. Впервые он женился в 2009 году. Сколько длился первый брак Буданова – неизвестно, однако в 2013 году глава ГУР женился во второй раз. С будущим мужем она познакомилась перед началом Евромайдана в 2013 году.

Как рассказывал Кирилл Буданова, в 2023 году они с Марианной отпраздновали 10-летие брака.

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