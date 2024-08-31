Все чудеса мира за 7 дней: путешественник поделился невероятным маршрутом – обзор

Египтянин Магди Эйсса увидел семь чудес света всего за неделю. Планировка путешествия заняла у него почти полтора года. Он добирался до мест назначения, комбинируя сложные маршруты на самолетах, поездах, автобусах, метро и даже пешком. Однако не обошлось без накладок.

Обо всех приключениях этого отчаянного путешественника рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Новый рекорд

Путешествие египтянина стало новым мировым рекордом. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

45-летний Магди Эйсса показал лучшее время для посещения семи новых чудес света, сделав это за 6 дней 11 часов 52 минут. Это на четыре с половиной часа быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом году англичанином Джейми Макдональдом.

Начав с Великой Китайской стены, Магди посетил Тадж-Махал в Индии, древний город Петра в Иордании, Римский Колизей, статую Христа-Спасителя в Бразилии, Мачу-Пикчу в Перу и древний город майя Чичен-Ица в Мексике.

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Магди сказал, что планирование его рекордного маршрута было "монументальной" задачей, на которую ушло почти полтора года.

"Мне приходилось передвигаться по сложной сети самолетов, поездов, автобусов, метро и ходить пешком между транспортными узлами и чудесами. Одно единственное нарушение может сорвать весь маршрут и привести к вылету домой!" – заметил он.

Тонкости планирования путешествия

На каждом этапе пути нужно было изучить время в пути, определить лучшие варианты общественного транспорта, учесть очереди, остановки и пересадки в следующий пункт назначения.

Некоторые этапы были более простыми, например, ночной трансатлантический перелет из Европы в Рио-де-Жанейро. Однако впоследствии добраться до Мачу-Пикчу оказалось непросто: это заняло целый день с использованием нескольких видов общественного транспорта, а также большого количества пеших прогулок.

Магди удалось избежать серьезных сбоев в своем графике, но несколько критических ситуаций у него все же было. Мужчина проспал и опоздал на автобус в Петру, из-за чего ему пришлось искать другой общественный транспорт. Это было подлинное испытание, поскольку это место в основном обслуживается частными туроператорами и такси.

В конце путешествия в Магди снова возникли трудности, он едва не опоздал на рейс из Перу в Мексику – к счастью, сотрудники авиакомпании снова открыли стойку регистрации после того, как Магди объяснил, что пытался побить мировой рекорд.

Путь домой

К счастью, самая большая проблема, с которой он столкнулся, возникла после завершения своей рекордной попытки. Объехав вокруг света менее чем за неделю, ему понадобилось целых два дня, чтобы вернуться домой в Каир из-за отмены рейсов.

Самыми яркими моментами поездки для Магди стали встреча с альпаками и случайная встреча со старым другом, которого он не видел много лет.

"Возможность воссоединиться, пусть даже ненадолго, со знакомым в вихре попыток установления рекорда была заветным моментом", — сказал он.

Осуществив детскую мечту посетить семь чудес света и побив мировой рекорд, Магди говорит, что испытывает "огромное чувство личного достижения".

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"Помимо личного удовольствия этот вызов также позволил мне на мгновение отпустить ежедневные стрессы и давление обычной жизни... Каждый должен получать опыт и инвестировать в путешествия, это обогатительный опыт, который каждый должен получить в какой-то момент своей жизни. Оно открывает разум, расширяет кругозор. и позволяет людям открывать для себя новые культуры, идеи и образ жизни», – говорит путешественник.

Проехал страну через 5 дней на одном колесе

Еще один удивительный рекорд установил ирландец, проехавший на своем одноколесном велосипеде через всю страну, преодолев 613 км за 5 дней, 5 часов и 23 минуты.

Ранее Имонн Кивени совершил самое длинное в мире путешествие босиком (2080 км) в 2016 году, а два года спустя установил рекорд, поднявшись босиком на 10 гор за 10 дней.

В 2020 году он встретил рекорд самого быстрого пересечения Ирландии на одноколесном велосипеде, который, как он вспоминает, "казался идеальным сочетанием ужасного и бессмысленного". После нескольких неудач и задержек Имонн наконец-то смог установить рекорд в 2023 году.

Он проехал моноциклом от Мизен-Геда, самой южной точки Ирландии, до Малин-Геда, самой северной точки.

Благодаря своим усилиям он собрал почти 6 тысяч евро для общин Саймона в Ирландии, поддерживающих бездомных. Имонн проводил в пути около 12 часов каждый день, делая перерывы "небольшими, но частыми", чтобы немного отдохнуть от неудобного сиденья одноколесного велосипеда.

Кстати, Имон никогда раньше не ездил на одноколесном велосипеде. Ему понадобилось несколько недель, чтобы научиться, а затем он продолжал тренироваться до тех пор, пока не смог проезжать более 100 км в день.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Муж посетил все 7 чудес света за НЕДЕЛЮ! Маршрут и как ему это удалось?"

Напомним, известный непальский шерпа (проводник) Ками Рита совершил рекордное восхождение на Эверест. 54-летний мужчина в 29-й раз покорил самую высокую гору мира (8849 метров).

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