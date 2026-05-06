"Все до копейки отдавала ей": во Львове мошенница выманила у жены пленного воина 1 миллион гривен

Жена пленного воина отдала аферистке 1 млн грн / © ТСН

Миллион гривен за возвращение мужа из плена. Во Львове мошенница в течение года выманивала у жены военнопленного по 100 тысяч гривен ежемесячно. Злоумышленница представилась работницей правоохранительных органов и утверждала, что имеет влияние на обмен пленных.

Как жена бойца поняла, что ее обманывают, и как защититься от таких афер — выясняла корреспондент ТСН Маричка Кужик.

«Цель в голове — я спасу тебя»

Мария и ее муж Леонид жили в Мариуполе. После начала полномасштабного вторжения муж ушел воевать, а Мария с маленьким сыном смогла уехать из города.

Леонид попал в плен вместе с другими защитниками «Азовстали» и находится там уже 4 года. Отчаяние из-за долгой разлуки и известия о тяжелом состоянии мужчины — он похудел на 20 килограммов — заставили женщину поверить аферистке.

Как работала схема

Мошенница действовала постепенно и изящно:

Втерлась в доверие: сначала позвонила сестре Марии, представившись правоохранительницей, которая якобы имеет доступ к информации о пленных.

Создала иллюзию добропорядочности: просила помогать сборами для детского дома, предоставляя поддельные отчеты и чеки.

Манипулировала случайными событиями: когда Леонид единственный раз за 4 года смог выйти на видеосвязь, аферистка убедила Марию, что это ее заслуга.

Требовала деньги на «взятки»: заявляла, что средства нужны на посылки и взятки россиянам для улучшения условий и ускорения обмена.

Мария отдавала злоумышленнице все средства, которые получала от государства — до 100 тысяч гривен в месяц. Аферистка не остановилась даже тогда, когда узнала, что ребенок Марии попал в реанимацию. Именно тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

Суд и официальные оговорки

Сейчас дело находится в суде. Хотя обвиняемая признала вину, она вернула Марии лишь около 240 тысяч гривен — четверть от выманутой суммы.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отмечают: такие случаи случаются часто. Родственников призывают не доверять лицам, которые обещают «решить вопрос» обмена за деньги.

Петр Яценко, представитель Координационного штаба: «Государственные органы работают только официально. Координационный штаб действует через личный кабинет и консультантов, с которыми семья может связаться непосредственно. Обмен — это процесс, на который невозможно повлиять с помощью частных лиц или денег».

В марте в Киеве также разоблачили трех псевдоворожек, которые выманили у семей погибших и пропавших без вести почти 1,5 миллиона гривен. Полиция и штаб советуют: если кто-то предлагает подобную помощь за вознаграждение — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

