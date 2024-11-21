"Все должны быть "бусифицированы": военная резко высказалась о мобилизации

Начмед 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады, девушка погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова резко высказалась о тех, кто откупился от армии и шутит о тех, кого мобилизовали ТЦК.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

Алина Михайлова отметила, что когда к ним прибывают так называемые «бусифицированные», то они возмущены и считают, что "их отправили на убой". Зато часть украинцев позволяет себе шутить над такими людьми.

"А на самом деле в этой стране должны быть "бусифицированы" абсолютно все. Это еще один кликбейт в комментариях. В этой стране должны быть "бусифицированы" все. Потому что кто-то считает, что он может заплатить 5 тысяч, 10 долларов и получить отсрочку от армии или уехать, переплыть через Тису. Все их на фронт", - сказала Алина Михайлова.

Военный парамедик также высказалась относительно шуток о "бусифицированных Миколах".

"Мне те все шутки о Миколе, всех "бусифицированных" настолько неприятны, потому что эти "бусифицированные" Миколы, они все на войне. А ты чм*, который пишешь об этом где-то в интернете, там хохотные комментарии, мемчики, ты сидишь дома, утром идешь там где-то завтракать круассаном со свежим лососем и вписываешь комментарии какие-то себе. И взамен, когда кто-то смеется над теми, кто в Тисе. Есть такие, которые пишут, а разве можно смеяться над такими людьми? Это там «цвет наций», который хотел спастись и спасти свою интеллектуальную собственность, а не смог", - сказала Алина Михайлова.

Полную версию интервью с Алиной Михайловой смотрите по ссылке.

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