"Все хуже и хуже": Россия снова цинично атаковала Харьков ракетами и дронами, жуткие подробности

Обстрелы Харькова не прекращаются ни на день.

Накануне город атаковали беспилотниками, а затем еще и ракетами. Семь человек обратились за помощью медиков. В городе повреждены десятки авто и почти полностью сгорели три дома.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Елена из Харькова говорит, что она потеряла жилье. После обстрела успела выхватить только паспорт

"Прилет был в летнюю кухню. А мы спали. В 2 часа ночи. Оно начало гореть. Все. Развалилось там. Все вылетело. Мы в окно вылезли. Мы живы здоровы. Диван так подняло, перевернуло нас. А так все сгорело", - говорят пострадавшие.

Супруги, потерявшие жилье

Люди чудом выжили этой ночью. Повезло, что вражеский беспилотник попал не в сам дом, а в летнюю кухню. После попадания масштабное пламя охватило сразу три дома. Пока не приехали спасатели люди самостоятельно пытались потушить пожар. Впрочем, огонь разгорался слишком быстро.

Имущество, которое спасают люди

В доме Татьяны кровля полностью сгорела, стены обрушиваются. На улицу женщина сносит уцелевшие вещи. Здесь телевизор, одежда. Но самое ценное – фотографии. Татьяна выложила их на стульчике — чтобы просохли.

"Вот такой виноград у нас был, а теперь все пропало. Какая-то память должна остаться", — говорит женщина.

Фото госпожи Татьяны

В частный сектор российский беспилотник попал около двух часов ночи. У пяти человек медики диагностировали острую реакцию на стресс. Среди них господин Алексей и его жена Ольга.

"Все хуже и хуже. Не знаю. Оно сначала, как стресс. А сейчас то ли отходняк какой, то ли что. В сознание прихожу", - говорит Ольга.

Людям пока запретили заходить в дома, ведь промокшие конструкции кровли время от времени обваливаются. Погорельцы - остались в чем были. А уже утром россияне атаковали Харьков снова. На этот раз попали в транспортное предприятие. Там двое пострадавших.

Последствия обстрела Харькова

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 22 мая 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, украинским вооруженным силам удалось остановить наступление оккупационных войск Российской Федерации в Харьковской области. В частности, благодаря оружию из США.

Читайте также: