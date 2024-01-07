"Все идет к Третьей мировой войне": боец "Волков Да Винчи" предположил, достигнет ли Украина капитуляции России

Военный считает, что дальше будет хуже, и нам нужно быть к этому готовыми.

Я думаю, что 2024 год станет тяжелее не только для Украины, но и для всего мира. Я склонен к теории Третьей мировой войны. Все идет к тому.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для TSN.UA высказал артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас".

“2024 год, 2025 год особенно – это наверняка будет как раз… все признают, что это так. Дай Бог, что я не прав. Как говорил один современник, будет хуже, и нам просто нужно быть к этому готовыми”, — считает военный.

Он рассказал, что россияне сейчас вошли в личную жизнь каждого украинца. Однако, чтобы добиться капитуляции России, нужно очень много времени и усилий.

"Чтобы ты не планировал в своей личной жизни, ты должен оглядываться на то, что здесь может прилететь, здесь могут убить, здесь я не могу себе это позволить, потому что из-за особого состояния государство не может мне этого позволять. Конечно, хочется застать капитуляцию России. Но у меня почему-то есть сомнения, что при моей жизни это будет. Очень много усилий для этого нужно сделать", — рассказал "Бас".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Вы хотите снова мясорубки под Киевом? Будьте мужиками! Артиллерист "Волков Да Винчи" "Бас"

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