"Все к этому шло": очевидцы теракта на Закарпатье рассказали подробности, которые шокируют

Двадцать шесть раненых. Депутат Керецковской территориальной громады в Закарпатье взорвал гранаты прямо во время сессии, которая транслировалась в режиме онлайн. Сам взрывник выжил.

О деталях сообщила корреспондентка ТСН Светлана Павук.

Подробности инцидента

Все, что происходило на сессии, писала камера наблюдения. Депутаты бурно обсуждали бюджет на следующий год, слушали отчет председателя и выбирали секретаря.

Житель села Керецки Петр Матико прокомментировал: “Здесь была группа такая типа оппозиции. Что-то в селе делается – им не так. Оно все до того шло, я чувствовал, что здесь добром не кончится”.

Один из депутатов вошел в зал позже, хотел вмешаться в дискуссию, но ему слова не дали. После этого мужчина и бросил в зал одну за другой три гранаты. Крики, вопли и стоны были слышны на весь сельский совет.

Депутат в сельсовете в Закарпатье взорвал гранаты: Он погиб, 26 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж https://t.co/9qoFAKZ9m3



По информации издания https://t.co/H1pfbvQoUN, гранаты взорвал депутат сельского совета от партии «Слуга Народа» Сергей Батрин. pic.twitter.com/ymRARkxOl9 — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 15, 2023

"Мы сидели на рабочих местах, услышали один взрыв, второй, третий так сильнее был, выбежал голова с криками, потом Яна Ивановна в крови и мы тогда поняли", — рассказала руководитель отдела по вопросам социальной защиты населения Анна Лапко.

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На вызов приехало по меньшей мере пять скорых. Двадцать шесть раненых, шесть из них в тяжелом состоянии, медики спасают жизнь и самому подрывнику. Следователи открыли уголовное производство по нескольким статьям, в том числе и по статье 258 Уголовного кодекса Украины, то есть речь идет о теракте.

Что известно о взрывнике

Гранаты бросал депутат Сергей Батрин. Он гражданский, отношения к армии не имеет, раньше занимался пассажирскими перевозками и имел давний конфликт с главой Керецковского сельсовета.

Сергей Батрин/X (Twitter)

Петр Матико вспоминает: "Всегда с претензиями, всегда финансовые вопросы его волновали, что неправильно средства распределяются, не туда направляются, куда нужно, такой активист был".

Батрину пятьдесят четыре года, когда он баллотировался на должность председателя Керецковской общины, но не прошел.

По данным главы МВД, мужчина заранее готовил теракт. Но всю информацию о мотивах не разглашают.

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