"Все киевские военкоматы меня послали, потому что я девушка": боевой медик рассказала, как попала на фронт

Боевой медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасии Муцей не раз отказывали в военкоматах, ведь она девушка, которой нет 25 лет с незаконченным высшим образованием.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Туришин.

Отказы военкоматов

«Я начала сама пытаться оформиться в военкомате, все киевские военкоматы меня послали. Я уже думала найти какие-то "связи через связи". Когда я приходила, они говорили мне, что я девушка, которой еще нет 25 лет, то есть я не могу подписать контракт», – вспоминает Анастасия.

“У меня, кстати, незаконченное высшее образование, я сейчас на последнем курсе на заочной форме, завершаю обучение. Сейчас буду писать дипломную работу. Меня отчисляли из университета раза три. У меня отец умер, мать умерла, у меня такие периоды в жизни были, скажем, интересные… Поэтому университет я забивали”, — говорит боевой медик.

Мобилизации под контракт Анастасия я не подлежала, учитывая все факторы.

Мобилизация

“В Киеве я ничего не нашла. Потом я поняла, что в прифронтовых городах будет проще. Там мобилизуют больше. Это было год назад, потому что я в армии с 1 декабря официально оформлена. А приехала в Харьков я 27 ноября”, – говорит боевой медик.

“У меня день рождения 26 ноября, а 27 у меня билеты. Там через волонтерский фонд сестры мы помогали Интернациональному легиону скорыми пособиями. Она спросила, не нужны ли там парамедики. Ей ответили, что да, люди всегда нужны. Я приехала в Харьков, меня там мобилизовали, все было нормально, вообще никаких проблем с документами не было. Всю медкомиссию я прошла в Киеве, и мы просто пошли в военкомат и меня мобилизовали. Так я попала в Интернациональный легион”, – продолжила она.

Анастасия рассказала, что поскольку не имеет медицинского образования, она начала обучение, которое длилось примерно 4 месяца в Харькове и в прифронтовом селе возле Купянска.

“Когда я начала учебу, через две недели мне позвонили из 3 ОШБр 1 батальона и сказали, что мое отношение готово. А я прошла обучение 1 октября, отношение было готово аж в декабре. Так я попала в Интернациональный легион”, — резюмировала боевой медик.

Напомним, боевой медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей рассказала об отношении к девушкам на войне. Она отметила, когда человек только попадает в боевую роту – неважно, девушка ты или парень, все ждут первых боевых выходов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Анастасия Муцей: Все киевские военкоматы меня послали! Потому что я девушка и мне нет 25 лет!

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