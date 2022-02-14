"Все маневры понятны": стало известно, какая ситуация в море возде Одессы из-за российских военных учений

"Все маневры понятны": стало известно, какая ситуация в море возде Одессы из-за российских военных учений

Несмотря на перекрытые участки моря, суда все равно курсируют по своим планам.

Одесский и соседние порты работают в штатном режиме на фоне новостей о том, что россияне закрыли большие участки черноморской акватории до конца недели из-за ракетно-артиллерийских учений.

Об этом говорится 14 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы понять, какая ситуация на рейде, корреспондент ТСН вместе с пограничниками морской охраны вышли в открытое море. Несмотря на перекрытые участки моря, суда все равно курсируют по своим планам. Правда, некоторые капитаны все же обходят запретный район, а некоторые проходят морем даже несмотря на запрет, потому что не хотят тратить свое время и сжигать дополнительное топливо.

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"Да, они (участки моря – ред.) закрыты, но движение судов гражданского судоходства не прекращалось, порты работают в штатном режиме. На море спокойно, мы уверены и спокойны, потому что паника – это оружие врага", – рассказала пресс-секретарь Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.

Русские начали военные маневры ближе к Крыму и Керченскому проливу. Сейчас там действительно находятся десяток боевых кораблей и даже подлодка, но пока маневры проходят без применения оружия.

"Мы отслеживаем ситуацию во взаимодействии с Военно-Морскими силами и на данный момент нет информации о том, что происходят какие-то стрельбы. Пока все маневры нам понятны", — заверила Гуменюк.

Эксперты говорят об экономической блокаде, потому что даже двигаясь в обход, суда тратят лишнее время и больше топлива.

Именно по Черному морю проходит 95% украинского морского экспорта. Эксперты рассказали, может ли Россия после завершений учений продолжить блокировать морские участки, собирается ли атаковать с моря и есть ли у нас шансы отразить это нападение.

"Морская десантная операция – одна из самых сложных проводимых операций на море и есть риски довольно больших потерь не зависимо от того, есть ли у нас потенциал на море – из-за того, что вы все равно высаживаетесь на сушу", – рассказал военный эксперт Тарас Чмут.

В преддверии учений специалисты украинской Госгидрографии провели замеры глубин и изучили рельеф новых мест, где будут двигаться суда, чтобы порты не остановились без грузов.

Россияне закрыли большие участки черноморской акватории – какая ситуация в Одессе | Новости мира

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