Все могло закончиться трагедией: во Львовской области мужчина вытащил из воды двух женщин и ребенка, которые тонули

Две женщины и ребенок тонули в реке Стрый на Львовщине.

Бросился в реку и спас трех человек. На Львовщине 30-летний мужчина вскочил в воду за двумя женщинами и ребенком. Те попали в водоворот и уже были под водой, промедление могло закончиться фатально.

Об этом 19 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Утопающих в реке первой заметила Люба. Поплыла на помощь, но когда приблизилась — увидела, что тонут трое и поняла, сама не справится



"Одна уже 50 сантиметров была под водой. Я выбежала и начала кричать", — говорит очевидец Любовь Кистей.



И хотя на пляже отдыхающих было много — в воду бросился только один Андрей.



"Уже собирался идти домой и тут слышу крики, кто-то тонет. Побежал, прыгнул в воду, а там уже все как-то спонтанно получилось", — говорит спасатель Андрей Данелейко.



Говорит, времени на размышления просто не было, потому что 2 женщины и ребенок — вот-вот могли пойти на дно.

"Они друг друга тянули, хаос. Начал их выталкивать", — говорит спасатель Андрей Данелейко.

Новости Украины: во Львовской области 30-летний мужчина спас троих людей из реки

Между тем люди на берегу образовали живую цепь и так помогли вытащить пострадавших.



"Андрей нырнул и он тогда девочку маленькую вытолкнул. Девочка уже синяя была, но в сознании, откашлялась", — говорит очевидец Мария Новак.



А потом Андрей вытолкал двух женщин.



"Ему начали аплодировать, кричали что он герой. Мы его застыдили и он убежал", — говорит очевидец Мария Новак.



Но перед тем женщины успели сделать фото спасителя и опубликовали его в соцсетях. Так о спасении в воде узнали в ГСЧС.



Река Стрый выглядит совсем мелкой и безопасной, но на самом деле это не так, говорят спасатели. Кое-где ее глубина более трех метров, есть течение и водовороты.



Только в этом году на водоемах области утонуло 28 взрослых и 4 детей. В ГСЧС напоминают, чтобы отдых на воде был безопасным, надо выбирать для купания места, где обследовано дно и есть пост спасателей.



"Ни в коем случае не заплывать за буйки, обозначающие безопасную глубину. Категорически запрещено прыгать в водоем, который вы не знаете. Взрослым следует ни на минуту не оставлять детей", — говорит пресс-секретарь ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.



Людям, которые бросаются на помощь, тоже надо быть внимательными, ведь утопленники в шоковом состоянии хватают за шею спасителя и тоже тянут на дно. Поэтому подплывать к человеку, который тонет надо только сзади.

Напомним, во Львове школьник помог спасти женщину, которая беспомощно лежала в собственной квартире.

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