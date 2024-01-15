Все может начаться в феврале 2024 года: Германия готовится к войне с Россией

Реальны ли планы РФ, как на скандальную статью отреагировали в немецком правительстве и готовы ли союзники отбить атаку оккупантов, если она окажется реальной – в эксклюзиве TSN.UA.

Скандальная статья немецкого издания Bild перепугала пол-Европы! Немецкие журналисты со ссылкой на собственные источники заявили, что Путин намерен напасть на страны НАТО. В нем названы направление, цели и даже приблизительные сроки предстоящей атаки.

Реальны ли планы РФ, как на скандальную статью отреагировали в немецком правительстве и готовы ли союзники отбить атаку российских оккупантов, если она окажется реальной – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Журналисты немецкого издания Bild утверждают, что получили эксклюзивный доступ к секретному отчету немецкого Бундесвера. В документе – информация неутешительная. В Германии готовятся к нападению РФ и рассчитывают, готовы ли вооруженные силы выстоять перед нашествием орков. По расчетам немцев, эскалация возможна уже в феврале 2024, а напасть Путин планирует уже летом 25-го года.

То, что получили на руки немецкие медийщики, — не просто пустые разговоры, а прогноз с четким планом действий на шаги, к которым может прибегнуть Кремль. Как видите, в Берлине всерьез считают, что в 2025 году оккупанты могут пойти на страны НАТО.

Германия разоблачила план Путина?!

Но этому предшествует целая цепь событий: когда РФ проведет новую мобилизацию, когда и при каких условиях решится полезть на НАТО и чем все может закончиться для Европы.

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Так вот по версии Bild, атака на Европу станет возможной, если РФ сдвинет Украину на фронте и почувствует свое преимущество на поле боя. Это и есть первая составляющая плана Путина. Кроме того, в 2024 году наверняка после президентских выборов в Кремле хотят мобилизовать еще 200 тысяч мобиков. Их и должны бросить в "мясорубку" ради уничтожения Украины.

Как пишет телеграмм-канал "Bild на русском", сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года.

"Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое до июня отбрасывает украинскую армию назад. Сначала скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и кибератаки другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси", – говорится в сообщении.

Если все это правда, то понятно, что оккупанты не собираются менять тактику. Также они начали полномасштабное вторжение в Украину – сначала имитировали обучение на заднем дворе диктатора Лукашенко, а затем пошли на Киев. Новой целью Путина станут страны Балтии. Задача – отрезать их от союзников по Альянсу НАТО.



"Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае перебрасывания Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" происходит искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами". В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 тысяч военных, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера", – пишет телеграмм-канал "Bild на русском".

Под тем, что в плане называют "днем Х", очевидно следует понимать начало войны. По оценкам Бундесвера, для сдерживания российских окупантов страны НАТО вместе взятые будут быстро перебросить в регион до 300 тысяч военных, из которых 30 тысяч немцы.

Устоит ли Европа?

Интересна и другая деталь – этот сценарий имеет открытый финал. После дня Х или путинского вторжения силы НАТО имеют план действий на месяц. При этом гарантировать то, где союзникам удастся остановить рашистов и удастся ли вообще, в плане речь не идет.

А что говорит власть? В Министерстве обороны Германии статью видели, однако комментировать ее не захотели. Однако добавили один важный нюанс – в ФРГ на самом деле не исключают сценарий того, что Россия может напасть, поэтому готовятся к такому ходу событий. Больше деталей не сообщили.

А вот в Балтии на скандальную статью ответили. Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс в соцсети Х объяснил, что за план оказался на руках у журналистов и стоит ли верить немецкому таблоиду.

"О материале Bild. Bild получил сценарий обучения, который всегда является предполагаемой ситуацией для проверки военных возможностей на той или иной территории. Когда-то сценарии были полностью выдуманы с несуществующими странами и географической зоной. Но теперь уместно использовать страны и географические регионы, которые существуют на самом деле", – отметил Янис Сартс. И добавил, что это не секретные данные разведки, прогнозирующие развитие ситуации!

А не обманывают ли Bild?!

Следует отметить, что сценарий, описанный в статье, совсем не соответствует риторике европейцев. Да, там действительно готовятся к возможной войне с РФ, но точно не в этом и не в следующем году. В декабре 23-го министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у Германии, да и всей Европы есть не менее пяти, а то и восьми лет на подготовку. В европейских столицах серьезно воспринимают путинские угрозы и посягательства на Украину, Молдову, Грузию и страны Балтии. За это время Германия и ее партнеры должны нарастить производство боеприпасов и техники, потому что только тогда Европа сможет тягаться из РФ на равных. Если же пятая статья НАТО сработает и в войну упорно включатся США, то у России вряд ли будут шансы.

"Это означает, что мы, европейцы, должны усилить свои обязательства, чтобы обеспечить безопасность на нашем континенте. Например, оборонной промышленности нужно время для наращивания своих мощностей. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное – как в вооруженных силах, так и в промышленности и обществе. Это не просто бряцание саблями. Мы можем предстать перед опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы", — подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус.

Признают эту угрозу и в Молдове, в частности называют точное время, когда РФ снова "сунет нос" в дела их страны. Весной 24-го Путин попытается использовать Приднестровье и пророссийские силы внутри страны. Президент Молдовы Майя Санду в противодействии путинской угрозе также рассчитывает на поддержку Запада, в частности Румынии.



Между тем, в российском МИД, как всегда, нашли интересный способ прокомментировать заявления о захватнических планах РФ. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова попыталась имитировать интеллект и колко высказалась о немецких журналистах. Их прогноз она назвала "прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке". Как говорится, "цитаты великих". А что вы еще ждали от российской "дипломатии"?

На Западе напряглись

На Западе все чаще задумываются о последствиях, которые могут быть в случае поражения Украины. Об этом также в декабре 23 года писали Financial Times и Bloomberg. Это вызвано, в частности, и так называемым кризисом помощи Украине. Тогда в декабре был разгар дискуссий вокруг помощи США, недоразумения в Конгрессе и еще и ЕС "провалил" или перенес выделение финансирования Украины в 50 миллиардов евро. Эти дискуссии продолжаются, однако есть и хорошие знаки. А именно: подписание оборонных гарантий с Британией. А как мы знаем, если британцы что-то делают первыми, то уже скоро это сделают немцы и американцы, а за ними и все остальные партнеры. По крайней мере, с танками, ракетами и самолетами это сработало.

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Напомним, ранее экс-глава подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что если Запад не вооружит Украину, через несколько лет вспыхнет война России с НАТО.

Кроме того, украинский дипломат и экс-посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый отметил, что Запад недооценивает вероятность удара России по одной из стран НАТО.

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