"Все мы – немного Хлоя!": киса в розовом одеяле с нахмуренной мордашкой покорила Сети и добавила хлопот хозяевам

Кошка, которая вообще не любит выходить из дома, к ночным тревожным вояжам уже почти привыкла, но на всякий случай – хозяева всегда имеют кошачье лакомство.

Все мы – немножко Хлоя – так на фотографию киски в метро с нахмуренной мордашкой реагируют пользователи соцсетей. Укутанное в розовое одеяло животное сфотографировали во время воздушной тревоги, эта фотография сделала Хлою известной. Владельцы пушистой уже даже создали своей любимице страницу в соцсетях и теперь каждый день им пишут множество слов поддержки, говорится в ТСН.

Хозяева 2-летней Хлои — Евгении и Вадима сфотографировали свою киску в метро, когда во время одной из ночных воздушных тревог вместе прятались. “В твиттере увидел сообщение: киевляне показывайте свои коридоры и ванные. Я выложил фото Хлои”, – вспоминает Вадим.

Далее – тысячи репостов, публикаций, еще больше – лайков и комментариев. В Сети началась настоящая Хлоемания. Замотанная в розовое одеяло, нахмуренная киска будто говорила: русские обстрелы ее достали и очень разозлили. Она так умилила пользователей соцсетей, что народное творчество уже было не остановить. Кошка даже стала мемом.

Евгения и Вадим шутят: к звездности Хлои – были не готовы. “Я похудел на 2,5 килограмма. Какое-то волнение, но хорошее волнение. Люди стали просто массово писать. У нас банально не хватало времени не только поесть, даже воды выпить”, — говорит пара.

Но на достигнутом решили не останавливаться, так у Хлои появились личные страницы в соцсетях. “Завели тоже тикток и сегодня утром на этом видео было 2 тысячи просмотров. А сейчас уже 17 и 8 тысяч”, — показывают успехи воспитанницы.

Есть у Евгении и Вадима другие фото и видео с подземки, куда они вместе спускаются во время каждой тревоги. Кошка, которая вообще не любит выходить из дома, к ночным тревожным вояжам уже почти привыкла, но на всякий случай – хозяева всегда имеют кошачье лакомство.

Насколько важно прятаться от вражеских обстрелов, Вадим знал уже давно, он жил и учился в Донецке, но по городу в 2014-м начали массированно бить россияне. Взрывалось, говорит, совсем рядом. Люди гибли на глазах парня. Дальше была оккупация и он решил уехать. “Я ехал в университет, я увидел как стоит инкассаторская машина, на полу было два человека – один был жив, другой – уже нет, его уже убили. В это время сепаратисты доставали сумку с деньгами и переводили в машину”, – вспоминает Вадим.

Сначала в других городах, а потом и в Киеве – Вадим думал, что нашел покой. Здесь познакомился с Женей, влюбленные завели себе котика и вот теперь уже втроем вынуждены пережидать атаки в столичном метро.

Из-за обстрелов и до того пугающая Хлоя стала еще более пугливой. “Она начала реагировать на громкие звуки так же, как когда под обстрелом. Она приседает, опускает уши еще ниже. "Мы призываем вместе с Хлоей ходить людей в укрытие и не забывать брать с собой своих пушистых любимцев. Они также боятся и мы в ответе за тех, кого приручили”, — отмечает Евгения.

Читайте также:

Спас сына и осколки принял на себя: история семьи из Днепропетровщины, потерявшей дом из-за "Искандера"

Из сотни мобилизованных "зеков" осталось четверо: бойцы пленили остатки роты россиян и увидели их слезы

Из-за брошенной стеклянной бутылки могут выгореть гектары: в Ровенской области пытаются предупредить ежегодные масштабные пожары