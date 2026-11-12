Все на Киев? Эксперт объяснил жуткий замысел Путина в войне против Украины

Военный обозреватель Александр Коваленко назвал сценарии угроз ближайшего времени / © ТСН

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Война в Украине продолжится обстрелами в том числе и Киева, поскольку на фронте для России сейчас ситуация наихудшая с 2022 года. Кроме того, воздушный террор Украины со стороны России после переговоров продолжится спланированными Кремлем ударами — о таком видении ситуации в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Отвечая на вопрос о том, какой тактикой может руководствоваться Кремль, нанося удары по Украине после очередных переговоров, направленных на ускорение завершения войны, Коваленко говорит следующее: «Ничего спонтанного не было и не может быть, поскольку все планируется заранее. Нельзя просто взять и запустить какое-нибудь количество ракет только потому, что так захотелось. Удар (в ночь на 12 ноября) был достаточно спланированным. Россия сейчас пытается продемонстрировать, что она имеет в Украине доминирующие позиции по влиянию на наше мнение, на наше общество. Руководствуются тем, что они, россияне, хотят и, соответственно, будут терроризировать Украину. Руководствуются тем, что они, россияне, проводят с нами переговоры, поэтому украинцы должны идти на уступки фактически на уровне капитуляции».

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При этом Коваленко подчеркивает, что на поле боя ситуация для РФ совсем другая.

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«Россияне могут исключительно терроризировать гражданских, пытаться давить ударами по энергетике, по системе водообеспечения, теплообеспечения. В принципе, на этом все. На поле боя у россиян сейчас, в 2026 году, самая плохая диспозиция с 2022 года. То есть, в худшей ситуации на поле боя они были только в 2022 году. И поэтому они пытаются продемонстрировать (то, что имеют якобы доминирующие позиции)», — говорит Коваленко.

К этому он добавляет: «У них есть и другой инструментарий. Пытаются создавать какие-то продвижения и захваты территорий, чтобы фейково генерировать разные успехи. Но в целом для российской стороны серьезная проблема состоит в том, что у них, во-первых, успехов нет, они теряют территории, которые захватывали годами. Силы обороны Украины продолжают контратакующие действия».

По убеждению Коваленко, воздушные атаки по Киеву и другим неприфронтовым городам Украины будут продолжаться с разной интенсивностью и будут иметь разные масштабы: «Через террор гражданского населения Украины Россия будет всегда пытаться давить. РФ пытается создать внутренний взрыв, панические настроения из-за критической ситуации. Чтобы население давило на власть, мол, заканчивайте войну, поскольку нет света, тепла, воды. Мол, неважно, кто является первоисточником войны, главное, чтобы вы, власть, пошли на уступки России. То есть это комплексный сценарий, который использует РФ, чтобы давить на Украину. Особенно во время таких встреч (как переговоры в Абу-Даби — Ред.)».

Коваленко уточняет: «Для того, чтобы подготовить ограниченным комбинированным боекомплектом обстрел Украины, России нужно около 7-10 дней максимум. Давайте посчитаем. Когда начались разговоры о встрече в Абу-Даби, началась подготовка».

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Аналитик убежден в том, что сейчас Россия сконцентрировалась исключительно на обстрелах Киева.

«Если она нанесет удар по другому городу, то тема блекаута, например, в Житомире или в Виннице, или в Хмельницком в западных медиа будет не такой, как хотелось бы России. К примеру, многие ли люди в Техасе слышали об этих городах? А Киев знают, слышали о нем чаще. Именно через украинскую столицу россияне пытаются катализировать волну террора, чтобы демонстрировать свое преимущество», — говорит Коваленко.

Когда может быть следующий обстрел

На этот вопрос Коваленко отвечает так: «Нужно различать то, что есть обстрелы ограниченным боекомплектом, есть комбинированные удары — более 50 ракет разных типов, до 70-80. И есть фактор доразведывательной деятельности после нанесения массированного удара. Относительно доразведывательного удара — в течение 24-48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если его не произойдет, то следующую атаку ограниченным боекомплектом могут совершить через неделю. Массированный — через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)».

Когда Россия совершит следующую массированную атаку: прогноз ИИ

В свою очередь, искусственный интеллект на вопрос о том, когда возможна следующая массированная атака России по Украине, ответил, что точную дату знать невозможно, но «учитывая время, нужное на снаряжение бортов и доразведку целей, „окно“ для нового большого комбинированного залпа уже открыто».

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«Самое вероятное время для массированных комбинированных ударов — ночные и предрассветные часы. Приблизительно с 02.00 до 7.00, хотя баллистические атаки могут происходить в любое время суток без длительного предупреждения», — отмечает ИИ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европе сделали важное заявление о завершении войны. Ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли Россия готова к завершению войны против Украины. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

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