Все началось со ссоры между женщинами: в Харькове произошла масштабная драка с полицейскими

Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз.
В Харькове расследуют масштабную драку с полицейскими. Все началось со ссоры между двумя женщинами, которые отдыхали в разных компаниях на берегу реки.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 13 декабря.
За барышень вступились мужчины. На место вызвали полицейских, но отдыхающие забрызгали их из перцовых баллончиков.
Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз. К передряге присоединились еще с десяток молодых людей, которые называют себя "ультрас".
Копы вызвали помощь. Семь участников драки задержали. По подозрению в нападении на правоохранителей им грозит до 5 лет за решеткой.
Напомним, в Кривом Роге трое пассажиров избили мужчину и разбили трамвай.
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