Все началось со ссоры между женщинами: в Харькове произошла масштабная драка с полицейскими

Все началось со ссоры между женщинами: в Харькове произошла масштабная драка с полицейскими

Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз.

В Харькове расследуют масштабную драку с полицейскими. Все началось со ссоры между двумя женщинами, которые отдыхали в разных компаниях на берегу реки.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 13 декабря.

За барышень вступились мужчины. На место вызвали полицейских, но отдыхающие забрызгали их из перцовых баллончиков.

Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз. К передряге присоединились еще с десяток молодых людей, которые называют себя "ультрас".

Копы вызвали помощь. Семь участников драки задержали. По подозрению в нападении на правоохранителей им грозит до 5 лет за решеткой.

В Харькове произошла масштабная потасовка с полицейскими | Новости Украины

Напомним, в Кривом Роге трое пассажиров избили мужчину и разбили трамвай.

Читайте также:

"Не совсем детская игрушка": как подросток в Луцке убегал от копов и сбил людей на "зебре"

Морозы и много осадков: прогноз погоды в Украине на неделю и День святого Николая.

"Мама увидела, что не дышит, но плывет": во время отдыха в Египте скончался украинец