"Все нервничают": в ВСУ рассказали о ситуации в оккупированном Крыму после серии взрывов

Во временно оккупированном Крыму после серии взрывов наблюдаются нервные настроения.

Об этом 17 августа в эфире телемарафона сообщила Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

"Все настолько расстроены, что много курят и не соблюдают меры безопасности. Мы видим, что эвакуация происходит в истерическом темпе — скуплены все билеты. Оккупированы все железнодорожные направления, автомобильные. И даже оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост, потому что хотят там обеспечить элитный коридор, чтобы эвакуировать тех, кого считают самыми ценными. Это говорит о том, что они верят в ВСУ и понимают последствия в будущем", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что август в аннексированном Россией Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 175-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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