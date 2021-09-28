Все несовершеннолетние: накажут ли одесских тиктокеров, разгромивших дом ради лайков в соцсети

Все несовершеннолетние: накажут ли одесских тиктокеров, разгромивших дом ради лайков в соцсети

Компенсировать убытки подростки отказались. Более того некоторые из них начали хвастаться в соцсетях поддержкой родителей.

В пригороде Одессы компания из трех десятков подростков совершила погром в арендованном жилье. Они сняли загородный дом под вечеринку, а вместо этого разбили мебель и технику. Все свои действия снимали на телефоны, а затем выложили запись в соцсети. Теперь собственники жилья подсчитывают убытки.

Удастся ли получить компенсацию, говорится 28 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Если бы не соседи — несовершеннолетние разнесли бы недвижимость до основания, рассказывают владельцы жилья.

"Нам позвонили местные и сказали, что ребята, которые снимали у нас дом начали выбрасывать из окон посуду, электрочайник, картины", — рассказывает один из совладельцев жилья.

К своему дому владельцам пришлось заходить с охраной. Ее вызвали, когда увидели вместо 10 гостей, о которых говорил арендатор, внутри втрое больше агрессивных подростков.

"Когда мы поднимались с охраной, все побежали. Мы сразу же задержали того, кто снимал у нас дом — это парень, у которого был день рождения. Мы сказали, что он нам должен возместить ущерб", — отмечает совладелец жилья.

Новости Украины: в пригороде Одессы компания подростков учинила погром в арендованном жилье

Разбитая мебель в 8 комнатах, сломана техника и разбитые окна — однако компенсировать убытки и именинник, и его гости отказались. Более того некоторые из них начали хвастаться в соцсетях поддержкой родителей.

Владелец дома говорит, что жилье сдает официально и платит за это налоги. И если надо, имеет все основания, чтобы отстоять себя в суде. Именно это и советует сделать юрист.

Как выяснилось, эта компания подростков крушит съемное жилье не впервые. Все из-за челленджа, который набирает обороты в соцсетях, объясняет детский психолог. Ради того, чтобы собрать как можно больше лайков подростки совершают безумные поступки.

Для ликвидации последствий ночного празднования владельцам жилья пришлось нанять клининговую компанию. Стоимость ее услуг и затраты на ремонт планируют взыскать с арендаторов. Их всех уже идентифицировала полиция. Но поскольку все они несовершеннолетние — ответственность будут нести родители.

Напомним, что под Одессой школьник поджег храм, чтобы отомстить однокласснику.

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