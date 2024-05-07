Все нужно возводить заново: зоозащитнице нужна срочная помощь, чтобы обустроить приют для животных

Зоозащитница Наталья Тимошенко собирает средства на обустройство нового дома для собак и кошек, которых волонтерам удалось эвакуировать из зоны боевых действий в Донецкой области.

ТСН.ua уже писал о зоозащитнице, которая сначала удерживала приют для животных в Донецке, однако в результате войны она впервые с мужем, своим помощником и животными эвакуировались в Донецкую область, близ Авдеевки, а в начале года из-за активных боевых действий зоозащитники снова вынуждены были искать новое жилье для себя и животных, которыми заботятся.

Зоозащитники сами строили вольер для собак. Фото: фейсбук-страница Натальи Тимошенко

К счастью, зоозащитникам удалось эвакуировать приют для животных на безопасные территории и купить новое помещение. Однако там нужно возвести вольеры для собак и построить новый забор, чтобы животные могли свободно гулять во дворе и не подвергаться опасности.

Наталья Тимошенко говорит, что сейчас она начала болеть, поскольку за последние 10 лет пережила и два переезда приюта для животных, жила под постоянными обстрелами. Состояние здоровья женщины, ее мужа и помощника существенно ухудшилось, а потому самостоятельно они не могут справиться с обустройством приюта для животных.

Подопечные собаки Натальи Тимошенко. Фото: фейсбук-страница Натальи Тимошенко

"Сейчас нужны средства, чтобы обустроить вольеры для собак и возвести забор, чтобы можно было выпускать котов во двор. Я болею, но сказала себе - пока животные не получат надлежащих условий - в больницу не пойду. Мне почти 65 лет и я была неготова к таким трудностям", - говорит Наталья Тимошенко.

Зоозащитница объясняет, что во время эвакуации приюта из-под Авдеевки, им не удалось все вывести, поскольку там уже постоянно были обстрелы. Поэтому на новом месте все нужно возводить заново.

"Там у нас были хорошие вольеры, мы хотели их вывести, но так и не смогли, потому что обстрелы становились все чаще. Хотя вывозили все, что могли. Здесь еще специфический ландшафт, двор под углом, а потому самостоятельно мы не можем построить вольеры, надо нанять людей, которые бы нам помогли, а за труд нужно заплатить. Также нам еще нужны некоторые строительные материалы", - объясняет зоозащитница.

Наталья Тимошенко отмечает, что сейчас часть собак и кошки живут в здании, поскольку нет возможности выпустить их на улицу. Это создает неудобства для животных. Кроме того, на новом месте нужно было искать, где дешевле брать продукты для собак и кошек.

"Здесь крупы дороже, где брать мясо для собак мы уже нашли. Но у кошек заканчивается сухой корм", - объясняет Наталья.

Вольер, который зоозащитники сами построили.

Самостоятельно зоозащитница, ее муж и их помощник построили один вольер, однако из-за состояния здоровья и нехватки средств без помощи сейчас не справятся.

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Наталья просит небезразличных помочь.

Сбор средств для приюта для животных

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