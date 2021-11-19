Все о COVID-документах в "Дие": как и кто их может получить и что делать, если это не удается

По состоянию на 16 ноября в Украине уже выдано более 11 млн сертификатов: 4,2 млн — "желтых" и 6,9 млн "зеленых".

В Украине по состоянию на 19 ноября от коронавируса уже проведено более 22 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 9,5 млн украинцев. Каждый день в стране делают примерно 250-300 тысяч прививок, а это значит, что все больше людей получает и COVID-сертификаты, в большинстве случаев они электронные – сгенерированные через приложение "Дия". Более того, сегодня получить соответствующий сертификат через "Дию" могут и вакцинированные дети, и невакцинированные лица.

Именно поэтому ТСН.ua совместно с Минцифры собрали ответы на все самые распространенные вопросы о цифровых COVID-документах.

Какие типы электронных COVID-документов сегодня существуют

Сейчас в "Дие" можно получить несколько видов сертификатов. "Желтые" об одной дозе или "зеленые" о полном курсе вакцинации. Внутренний сертификат в приложении или международный COVID-сертификат об одной или двух дозах вакцины в приложении или на портале "Дия". "Желтый" внутренний действует 120 дней, а "зеленый" внутренний и международный — 365 дней.

Также можно сгенерировать детский COVID-сертификат о вакцинации для подростков от 12 лет. Их недавно начали вакцинировать в Украине. Сертификаты действуют так же, как и взрослые. Тестируется COVID-сертификат и на основе ПЦР-теста. Он будет действовать 72 часа. Уже доступен сертификат о выздоровлении. Он будет действовать 90 дней в Украине.

COVID-сертификаты в "Дие" (7 фото)

Где их можно использовать

"Желтый" и "зеленый" внутренние сертификаты можно использовать в Украине для посещения кафе, музеев, кинотеатров и т.д. Если у вас только международный сертификат о вакцинации, вы можете пользоваться и им. Он предоставляет такие же права в Украине, что и внутренние.

Международные сертификаты о вакцинации официально признаны в ЕС. Потому с ними можно путешествовать за границу. Важно перед этим проверять правила въезда в страну, куда вы планируете поехать, ведь Украину исключили из зеленого списка рекомендованных стран. Однако каждая страна устанавливает свои правила. Проверить информацию можно на официальном портале МИД: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Детские сертификаты работают так же – их можно использовать как в Украине, так и за рубежом.

Как сгенерировать сертификат

Если у вас есть биометрический паспорт:

Авторизуйтесь в приложении любым способом.

Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат".

Поставте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию". Это необходимо для того, чтобы "Дия" запросила ЕСОЗ о вашей вакцинации, и сертификат отобразился в приложении.

В результате получите внутренний и международный сертификаты COVID в "Дие".

Как сгенерировать сертификат, если у вас паспорт-книжечка:

Если у вас нет ID-карты или биометрического загранпаспорта, то вы можете получить только международный сертификат. Но он предоставляет такие же возможности, что и внутренний. Его можно использовать в Украине для посещения кинотеатров, кафе, общественного транспорта и тому подобное. Получить его можно в приложении и на портале "Дия".

Как это сделать в приложении:

Авторизуйтесь в приложении через BankID (так, в приложение подтянется информация о РНОКПП и серии и номере паспорта).

Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат".

Поставте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".

Обратите внимание, что при этом паспорт-книжечка в приложении "Дия" отображаться не будет.

Как сгенерировать международный COVID-сертификат на портале:

Авторизируйтесь на портале через BankID.

В меню "Услуги" нажмите пункт "Здоровье", затем "COVID19-сертификат о вакцинации".

Согласуйте на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".

Сертификат создается в формате PDF. Сможете его сохранить на телефон или распечатать, если вам так удобнее.

Что делать, если сертификат не генерируется

Если сертификат о вакцинации не найден - обратитесь в учреждение, где вакцинировались. Доктор проверит данные и внесет их в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). После этого получите сертификат в "Дие".

Если нет данных в медицинском реестре – обратитесь к семейному врачу, он внесет данные о вас в электронную систему здравоохранения.

Если "зеленый" сертификат о вакцинации недоступен — сертификат доступен только после второй прививки. Если вы получили 2 дозы вакцины, обратитесь в пункт вакцинации, чтобы врач внес данные о второй прививке в электронную систему здравоохранения. После исправления ошибки сертификат можно будет сгенерировать в "Дие".

Если сертификат о вакцинации недоступен - врач допустил ошибку или указал неправильный номер партии вакцины. Пожалуйста, обратитесь к врачу, который проводил прививку. Он поправит данные в электронной системе здравоохранения. После исправления ошибки сертификат можно будет сгенерировать в "Дие".

Если запись о вас дублируется в реестре – врач сделал несколько записей в электронной системе здравоохранения. Вы не сможете получить COVID-сертификат, пока данные не исправят. Загрузите форму и заполните ее. Заявление отправьте вместе с приложениями в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Подать заявление онлайн: подпишите заявление КЭПом и отправьте вместе с приложениями в формате DOC, DOCX или PDF сюда info@nszu.gov.ua. Отправить заявление по почте: распечатайте заполненное заявление, подпишите его и отправьте с приложениями по адресу 04073, г. Киев, проспект Степана Бандеры, 19.

Может ли человек самостоятельно проконтролировать, правильно ли врач внес все необходимые данные прямо на месте вакцинации? Если да, как это сделать?

Вам нужно найти врача, который вас вакцинировал, и проверить вместе с ним данные о курсе вакцинации, которые вносили в реестр.

1. Проверить, правильно ли внесли фамилию, имя и отчество на украинском.

2. Данные по биометрическому загранпаспорту или ID-карте, а также налоговому коду.

3. Внесение РНОКПП в данные пациента

4. Название вакцины.

5. Дата получения первой и второй дозировки вакцины.

6. Наименование изготовителя вакцины.

7. Номер партии вакцины.

8. Количество получаемых доз вакцин, а также их порядковый номер.

9. Дата, до которой действителен сертификат.

10. Корректное указание этапности вакцинации

11. Не дожно быть дублей записей в электронной системе здравоохранения

12. Врач должен был подписать каждую дозу вакцинации и синхронизировать его с ЕСОЗ.

13. Проверить, внес ли врач, который вакцинировал, запись о каждой дозе вакцины. Если данные перенесли из внешнего документа, Международное свидетельство о вакцинации сформируется, однако в "Действии" не сгенерируются COVID-сертификат.

Чтобы избежать ситуаций, когда человеку приходится проверять все это самостоятельно и максимально упростить процесс и убрать возможность ошибок, Минцифры запускает оффлайн-пункты Команды поддержки "Дии" в пунктах массовой вакцинации. В настоящее время они уже работают в Киеве. Постепенно их запустят и в других городах. Команда поддержки "Дии" поможет вам сгенерировать его сразу после вакцинации и решить возможные проблемы на месте.

Дети и "ковидные" документы

Дети старше 12 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дия". А если у ребенка еще нет паспорта, это могут сделать родители, у которых в приложении загружено свидетельство о рождении ребенка.

Как сгенерировать сертификат в приложении детям старше 14 лет?

Авторизуйтесь в приложении через чип NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат".

Поставте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".

Как родители могут сгенерировать COVID-сертификат ребенка в "Дие":

загрузить свидетельство о рождении ребенка в приложение;

запросить получение COVID-сертификата;

внутренний и международный сертификаты ребенка сгенерируется в приложении вместе с вашими сертификатами.

Сертификат на основании отрицательного ПЦР-теста

Сейчас в Украине проводится бета-тест сертификатов на основании отрицательного ПЦР-теста. Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. По ссылке вы можете зарегистрироваться на тестирование с целью получения сертификата. В настоящее время протестировать можно ПЦР-тесты по лабораториям — ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб, Днепролаб, DIAGEN, Biolab Diagnostic или Синево (список обновляется).

Минцифры совместно с Минздравом и НСЗУ активно работает над подключением других лабораторий к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Впоследствии они будут отображаться в приложении. Другие лаборатории будут постепенно приобщаться к бета-тестированию.

Как генерируется сертификат:

Сгенерировать его можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дее" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

Далее нужно дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию" — и все. Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут. Все очень быстро и удобно.

Электронная справка об выздоровлении – что с ней

Документ похож на COVID-сертификат о вакцинации: в электронной форме с QR-кодом, содержащим всю необходимую информацию. Сгенерировать сертификат украинцы могут в приложении "Дия". Врачи не могут формировать COVID-сертификаты.

Получить сертификат можно после выздоровления, но не ранее 15 дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЕСОЗ. Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза. Сертификат о выздоровлении можно использовать внутри страны в соответствии с условиями карантинных ограничений. Использование за границей зависит от требований, устанавливаемых каждой страной мира. Поэтому перед путешествиями рекомендуем проверять необходимую информацию на сайте МИД или посольства соответствующей страны. Также Украина проверяет силу COVID-сертификатов об излечении, которые были выданы за рубежом.

Могут ли люди, не желающие предоставлять какой-либо доступ к своим данным, получить электронные "ковидные" документы?

Все данные о вакцинации содержатся в ЕСОЗ и вносятся туда врачом в обязательном порядке после вакцинации. А "Дия" только отображает информацию из реестра. К тому же "Дия" не хранит персональных данных.