Все о госбюджете-2022: прогнозы доллара и сколько государство будет платить врачам, учителям, пенсионерам и военным

Все о госбюджете-2022: прогнозы доллара и сколько государство будет платить врачам, учителям, пенсионерам и военным

Ключевые приоритеты госбюджета неизменны: медицина, образование и армия.

15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022. Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП — около 4%.

Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что ключевые приоритеты в 2022 году остаются прежними:

медицина;

образование;

армия;

инфраструктура;

социальные программы;

диджитализация;

поддержка предпринимателей и экономики.

560 млрд грн — столько Украина потратит на погашение государственного долга. Каждый отдельный украинец заплатит за обслуживание и погашение государственного долга по 12,6 тыс. грн. Минимальную зарплату повысят всего на 200 грн — до 6700 грн (в декабре 2021 года минимальная зарплата составит 6500 грн).

ВВП — 5368 млрд грн;

Дефицит — 188 млрд (3,5%);

Кредиты — 529 млрд.

Доходы — 1219 млрд;

Расходы — 1407 млрд;

Медицина

Кабмин Украины закладывает в государственный бюджет 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Обещают, что благодаря этому минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 000 гривен. Средние медицинские работники должны получать от 13,5 тыс. грн.

Также как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, впервые в проект бюджета правительство вводит показатель минимальной заработной платы:

"Отдельно в бюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19. Остальная сумма средств на вакцины покроется за счет международных финансовых организаций. Эта вакцинация и в дальнейшем будет бесплатная и гарантироваться государством", — отметил Виктор Ляшко.

Бюджетом предусмотрено продление пилотного проекта по проведению трансплантаций в Украине. Сейчас заложено 789,5 млн грн, что на 288,5 млн больше, чем в бюджете текущего года. Еще 300 млн грн предусмотрено на развитие биокластера — в 3 раза больше, чем выделили в этом году для запуска этого проекта, с потенциальным расширением еще на 735 млн. Также предусмотрены средства на централизованную закупку лекарственных средств, закупку медикаментов по договорам управляемого доступа.

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Образование

Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет 190 млрд гривен на образование. Обещают повышение зарплат учителям и повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений.

"Это на 21 млрд гривен больше, чем в текущем 2021 году. Это означает повышение зарплат учителям и повышение стипендий", - отметил Денис Шмыгаль.

В учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены до 1250 грн (сейчас стипендия составляет 480 грн). Студенты вузов получают повышение по меньшей мере в 1,5 раза — минимум 2000 гривен.

УНИАН

Пенсионный фонд

Кабинет министров Украины заложил 531 млрд грн в бюджет Пенсионного фонда. Это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Украина запускает индексацию всех пенсий с 1 марта — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн. Планируется продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты.

Также известно, что от 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Это будет касаться тех категорий граждан, у которых пенсии меньшие средней заработной платы 2020 года.

pixabay.com

Безопасность и оборона

На заседании правительства определили, что на сектор безопасности и обороны Украины в 2022 году выделят 5,95% ВВП. Так, в 2022 году Украина увеличивает денежное обеспечение военных на 7,7 млрд грн. 5,5 млрд грн предлагают выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц.

Associated Press

Доллар и средняя зарплата 28,6-28,7 грн — в Кабмине считают, что именно столько будет стоить доллар в 2022 году. Это на 2 гривны больше, чем сейчас;

15 258 грн — такой будет средняя зарплата в Украине. А к концу следующего года средняя зарплата будет уже на уровне 17 500 грн. Associated Press Читайте также: Кто в Украине может получить сразу 10 пенсионных выплат: детали;

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