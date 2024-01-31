Все о мобилизации по-новому: что так возмутило украинцев и когда скандальные нормы заработают по полной

Этот день настал. Кабмин внес в Верховную Раду Украины новую версию законопроекта о мобилизации.

Что изменится? Что снова возмутило украинцев, какие скандальные нормы оставили, когда новые правила заработают по полной и что, наконец, с демобилизацией, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Мобилизационный возраст и кто будет вручать повестки?

Начнем с призывного возраста. Как и анонсировали ранее, его планируют уменьшить с 27 до 25 лет. И абсолютно все с 18 до 60 лет мужчины, будь они освобождены от службы или нет, должны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или пограничника.

При проверке документов они могут производить фото- и видеофиксацию процесса, а также использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов. К слову, так уж точно будут делать на Львовщине. Все свои действия по военнообязанным военные будут снимать на бодикамеры. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК на своей странице в Facebook.

Повестки онлайн?

Кроме того, как мы уже отмечали выше, к мобилизационным процессам будут привлекать полицейских, а также органы местного самоуправления, местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, предприятия, учреждения и организации, в частности, к оповещению и обеспечению прибытия граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

То есть, это одна из тех же скандальных норм из прошлого законопроекта, ведь так четко и не ясно, что именно будет делать власть: только оповещать или будут "обеспечивать прибытие" в военкомат, или еще и мобилизовывать. Кроме этого, повестки можно будет получить и онлайн, то есть граждане будут обязаны регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного на базе реестра "Оберег", в котором и будут получать письма.

Но в то же время в Минобороны отмечают плюсы такого решения: чтобы обновить данные, не нужно идти в ТЦК, а можно это все сделать в электронном кабинете и можно спокойно переезжать в другой город без разрешения военкомата, но на учет стать по новому адресу надо.

Наказание для уклонистов: скандальную норму не убрали

И вот, доходим до достопримечательностей. А как же будут наказывать злостных уклонистов? Теперь все прописано четко и с терминами. Поэтому для появления в ТЦК после вручения повестки у военнообязанного есть 10 дней, это касается и тех, кто за границей, они должны пойти в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Но если вы просрочили указанный срок, шанс исправиться все равно еще есть, потому что перед тем, как обратиться в суд, ТЦК сначала будет направлять специальное требование в течение 5 дней в электронной форме, это в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете или в бумажной форме заказным письмом по почте.

Если же все просрочено, то на уклонятеля будут налагаться такие санкции: могут ограничить право на выезд за границу, управлять собственным автомобилем и даже наложить арест на средства и другие ценности, в банке и других депозитарных учреждениях.

Следует отметить, что такие ограничения будут внедряться только после принятия суда после представления ТЦК. Напомним, что ранее эти полномочия хотели передать непосредственно военкоматам, это тоже вызвало у украинцев немало негодования.

Кстати, в отношении автомобилей, вероятно, будет шанс остаться вообще без авто. Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что в тексте версии нового законопроекта о мобилизации, который Кабмин 30 января передал в Верховную Раду, есть пункт об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Судьба украинских мужчин за границей

А теперь больше разъясним о судьбе тех, кто за границей и какие сюрпрайзы готовят для них. Если закон примут, то любые консульские действия в зарубежных дипломатических учреждениях для мужчин от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, планируют осуществляться только при наличии у них военно-учетных документов.

Но есть и исключения, например оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй отец иностранец, оформление наследства.

А вот оформление того же паспорта гражданина Украины, загранпаспорта гражданина Украины в учреждениях за границей будет производиться в случае наличия военно-учетных документов. И, как вы понимаете, рано или поздно тем, кто в том числе уехал незаконно засветиться, придется, ведь паспорта имеют сроки годности.

Также в Украине, в случае одобрения закона, отменят срочную службу, а вместо нее введут базовую военную подготовку абсолютно для всех. В Минобороны объяснили, как это будет выглядеть на практике.

“Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, при этом за человеком сохраняется рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве”.

Что будет со срочниками?

И вот для действующих срочников есть еще одна хорошая новость: законопроект о мобилизации в новой редакции предусматривает увольнение срочников в запас. А тех, кто проходил военную службу во время действия военного положения и был уволен сейчас, в течение полугода со дня увольнения с военной службы не будут мобилизовать. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу только с их согласия.

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Кто будет иметь право на отсрочку?

Известна теперь и судьба женщин, студентов и лиц с инвалидностью. Только вспомните, что делалось, когда стало известно о вероятной отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности, это была шумиха.

На это в Кабмине отреагировали, так что эту скандальную норму убрали вообще, и теперь люди с инвалидностью всех групп освобождены от службы. Но есть нюанс. Медкомиссию лицам со 2-й и 3-й группой нужно будет пройти повторно, это касается тех, кто получил инвалидность после 24 февраля 2022 года, ведь есть подозрение, что кто-то оформлял себе группу, не имея соответствующего диагноза, только откосить.

Но повторные проверки не касаются военных. Также не подлежат призыву на военную службу, кроме прошлых норм, женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Будут отсрочки и те матери или родители одиночки, чьему ребенку нет 18. Например, раньше такие женщины освобождались от службы, если они просто сами воспитывали ребенка.

Теперь подробнее в отношении женщин. Подлежат учету подходящие женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, по желанию. Женщины, уже находящиеся на учете, могут быть призваны, но только добровольно.

Что касается студентов, то не будут мобилизовать докторантов, зачисленных в интернатуру, соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий. А вот аспиранты, учащиеся на платной основе, будут подлежать мобилизации.

Осужденные уйдут на фронт?

Позволят идти на военную службу по призыву во время мобилизации по желанию и осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408- 411, 426-433, 437-442 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о дезертирстве, серьезных конфликтах с военным руководством, жестоком обращении с гражданскими, а также планировании, подготовке или разрешении агрессивной войны или военном конфликте, а также участии в сговоре, направленном на совершение таких действий.

В то же время органам государственной власти, местного самоуправления, предприятиям и организациям дают возможность забронировать работников, а отсрочку оставляют судьям, членам Высшего совета правосудия, сотрудникам органов военного управления, руководителям министерств, их заместителям, руководителям госорганов и народным депутатам.

Что с демобилизацией?

И доходим до одного из самых главных пунктов: об отдыхе военных, которые вот уже почти два года на фронте, а то и дольше. В новом законопроекте предусматривается установление основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего. Также будет предоставляться ежегодный основной отпуск даже во время действия военного положения, который в течение календарного года может предоставляться частями и не менее чем на 15 дней. А дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия получат бывшие военнопленные, если они решили продлить службу.

Обратите внимание! Когда будет принят закон?

Подчеркиваем, что это лишь проект закона, который при рассмотрении парламентом может снова претерпеть существенные изменения.

А теперь о не менее важном. Когда же будет известно все-все окончательные пункты и когда законопроект станет законом и заработает. Так вот, законопроект о мобилизации депутаты могут рассмотреть 6-9 февраля, то есть на ближайшей пленарной неделе, но, внимание, раньше марта закон не вступит в силу.

Почему так, в своем телеграмм-канале объяснял нардеп Ярослав Железняк. Итак, после всех предварительных процедур, если депутаты поддержат законопроект, а для этого нужно по меньшей мере 226 голосов в первом чтении, потребуется еще одно голосование за сокращение срока правок.

Затем снова Комитет должен рассмотреть все правки. Когда вынесут законопроект на второе чтение, будет зависеть от Комитета, но очевидно, что не ранее 22 февраля. После рассмотрения правок должно состояться уже финальное голосование, опять же голосов должно быть минимум 226 во втором чтении.

Нардеп предполагает, что потом очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы спикер подписал закон. После этого закон еще должен подписать президент и только после вступления закона в силу начнется месяц переходного периода. Словом, раньше апреля явно новые правила не заработают на деле.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ: новая версия законопроекта снова разозлила украинцев! Так что изменилось?

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