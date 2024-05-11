Все о наступлении на Харьковщине: сколько оккупантов воюют, что захватили и какая ситуация сейчас

По оценкам экспертов, настоящая цель вражеского наступления состоит в сковывании ВСУ и отвлечении их от важных направлений фронта.

Во время наступления врага в Харьковской области в течение суток ВСУ отбили там 20 российских атак. В Институте изучения войны информируют о якобы захвате оккупантами нескольких сел, однако официальные украинские источники сообщают о "серой зоне" там.

Все о наступлении в Харьковской области по состоянию на 11 мая читайте на ТСН.ua.

Наступление на Харьковщину – данные Генштаба ВСУ

Как сообщил утром Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские войска пытались атаковать на Харьковщине, и Силы обороны Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

Также читайте Коваленко озвучил итоги первых суток наступления россиян на Харьковщину

Так, на Слобожанском направлении были отбиты девять вражеских атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области, а также возле Стельмаховки Луганской области.

Также в течение суток войска РФ нанесли авиаудары по населенным пунктам Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора на Харьковщине.

Захватил ли что-нибудь враг на Харьковщине

По оценкам Института изучения войны (ISW), российская армия, возможно, проводят начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова. Она имеет ограниченные оперативные цели, но призвана добиться стратегического эффекта оттягивания украинских военных и их техники из других критических участков фронта на востоке.

По данным ISW, российские и украинские источники утверждают, что оккупанты начали штурм с большим количеством пехоты между Стрелечой и Зеленым. Геолокационные кадры подтверждают, что россияне захватили Пыльную и продвинулись к югу от населенного пункта.

"ISW с высокой достоверностью оценивает, основываясь на достоверных украинских отчетах и преимуществе доказательств, что российские войска захватили Стрелечу, Красное и Борисовку, но еще не наблюдал геолокационного подтверждения этой оценки", – говорится в отчете.

Российские милблогеры утверждали о захвате Зеленого, Огурцово и Хатища, но аналитики ISW не нашли подтверждений этому.

В Институте считают, что оккупанты продвинулись в направлении Волчанска, но не увидели достаточно доказательств, чтобы "оценить примерный след линии фронта в непосредственной близости".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне зашли в несколько сел на Харьковщине! Враг сможет оккупировать всю Донетчину? – Коваленко

Ситуация на восточном фронте, в частности, на Харьковщине/Карта: ISW

Ситуация с наступлением в Харьковской области сейчас – что происходит

Продвижение врага остановлено

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы, украинская оборона развернута и эффективно работает по врагу. В настоящий момент вражеские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются резервы украинских войск.

"Россияне пытаются применить тактику инфильтрации, то есть ищут разрывы в наших боевых порядках силами самостоятельных групп пехоты, которые должны обтекать наши узлы сопротивления при поддержке ударов авиации и артиллерии. Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки проникнуть обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами сейчас обеспечена", – говорится в сообщении Бутусова.

Он также проинформировал, что за время российского наступления на северных границах Харьковщины было уничтожено до 20 единиц бронетехники врага. И это только то, что подтверждено с помощью видео.

Бои продолжаются, с обеих сторон подтягиваются резервы.

Читайте главные новости дня:

ВСУ выбивают врага из "серой зоны"

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорык сообщил, что на 11 мая ситуация в области стабилизировалась.

"В полночь оккупанты прекратили свое так называемое наступление. Силы обороны Украины начали их выбивать из той "серой зоны", которую вчера они практически заняли. Речь идет о селах Стрелеча, Красное, Пыльное, Борисовка Липецкой громады. Наши ребята, которые защищают эту территорию, докладывают с разных сторон, что ситуация контролируемая. Сейчас они продолжают выбивать оккупантов из этой "серой зоны", — рассказал депутат в эфире телеканала "Эспрессо".

Он добавил, что все эти населенные пункты расположены непосредственно у границы. Так что россияне не приложили больших усилий, чтобы занять села. Оккупанты зашли и назвали территорию якобы захваченной ими, а на самом деле это "серая зона".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне пафосно рассказывают, что продвигаются вглубь Харьковщины, но их пыл исчез

Что касается обстрелов, то Скорык сообщил о двух "прилетах" по Харькову в ночь на 11 мая.

"Сегодня ночью было два "прилета": в 02:47 и в 03:00 были ракеты по городу. Здесь постоянные взрывы и тревоги из-за КАБ, которыми бьют россияне по территории Липецкой и Волчанской громад", — рассказал депутат облсовета.

Он также сообщил, что из Волчанска и ближних населенных пунктов продолжается эвакуация населения. Оккупанты там постоянно бъют из РСЗО, "Градов", "Смерчей", минометов и артиллерии. В Волчанске практически нет неповрежденных построек, жить там невозможно.

Оккупанты возобновили штурмы

В то же время "Украинская правда" со ссылкой на источник в военных кругах сообщила, что российские войска утром 11 мая возобновили штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое в Харьковской области.

Враг вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня по другим направлениям, в частности Стрелеча-Глубокое.

На Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Российские штурмы в Харьковской области утром 11 мая

Сколько войск РФ ведут наступление в Харьковской области

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что во время наступления в Харьковской области на переднем крае оперирует российская группировка в количестве немногим более 2000 военных, без учета резервов. Информация о 50-тысячной вражеской группировке, которая якобы наступает на Харьков, – это "чушь".

Также читайте Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ объяснили цель оккупантов

"По поводу наступающей на Харьков 50-тысячной группировки. Пожалуйста, не несите чушь в массы! 50 тысяч – это общая численность ГВ "Север"!" – подчеркнул обозреватель.

Он отметил, что из этого количества около 35 тыс. войск распределены вдоль границы с Украиной в Курской, Брянской и Белградской областях. То есть – не в одной отдельно взятой локации, а вдоль 750 км.

К слову, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что оккупанты начали наносить на свою военную технику новые тактические знаки. Вероятно, они обозначают группировку, действующую на севере Харьковской области.

Новые знаки на российской военной технике / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Новые знаки на российской военной технике / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Оккупанты отказываются идти на штурм

Некоторые российские военные отказываются идти на штурм Харьковской области, сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агент "Атеш", служащий в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС РФ, передает информацию, что в его подразделении одно из отделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области", – проинформировали партизаны.

Там добавили, что бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе и были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск.

"Когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отданы приказы, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", — отметили в "Атеш".

Как наступление на Харьковщине повлияло на ситуацию на юге

Наступление врага в Харьковской области не стало триггером для активизации оккупантов на юге Украины, сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (в Харьковской области – ред.), то на юге таких признаков нет", – проинформировал Плетенчук.

Он добавил, что всего за сутки российские захватчики устроили 14 штурмов в операционной зоне ОК "Юг". В основном враг был активным в Запорожской области – возле Роботино и Старомайорского.

"Также враг предпринимал попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок. Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не были зафиксированы боевые столкновения в районе острова Нестрига", — отметил спикер защитников юга.

Реакция США на наступление РФ на Харьковщину

Наступление российской армии на Харьковском направлении было ожидаемым, и США сотрудничали с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться. Об этом заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Вполне возможно, что Россия продолжит продвижение в ближайшие недели, но мы не ожидаем значительных территориальных прорывов, и со временем помощь со стороны США позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", — подчеркнул Кирби.

Он считает, что в ближайшие недели РФ может увеличить интенсивность атак на этом участке фронта с целью "создания буферной зоны вдоль украинской границы". Впрочем, добавил чиновник, "США обеспечивают Украину необходимым, чтобы отразить эти атаки".

"Возможно, россияне готовятся к более масштабному наступлению на Харьков. Есть тревожные признаки того, что Россия готовится применить дальнобойный огонь в пределах досягаемости Харькова. Они бы не стали этого делать, если бы не думали о нападении непосредственно на город", — заявил спикер Совета нацбезопасности США.

Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби / Фото: Getty Images

Настоящая цель наступления РФ в Харьковской области

Попытка российской армии прорваться в Харьковскую область – это тактическая операция с целью отвлечения ВСУ от других направлений, считает генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Это не стратегическая наступательная операция, а тактическая операция по отвлечению наших ресурсов от Часова Яра, Авдеевского и Марьинского направлений. Также видим, что активизация пошла на Запорожском направлении", — сказал Маломуж.

Он обратил внимание, что ранее фиксировались усиление группировки врага на Харьковском и Сумском направлениях. Но оккупанты не могли не начать операцию, потому что необходимо было показать, что они реально имеют перспективу наступления. Поэтому россияне привлекли авиацию, ракетные системы, артиллерию и живую силу.

"Это был вал огня. Конечно, они пустили ряд подразделений, включая диверсионные группы и строевые части, для вторжения на нашу территорию, предполагая, что мы будем расценивать это как стратегическое наступление; будем перебрасывать туда новые и новые бригады. Возможно, снимая с восточного и южного направления, и тем самым у них вырастет перспектива на востоке и юге", – объяснил генерал.

Он прогнозирует, что впоследствии захватчики собираются усилить атаки на Часов Яр и продвигаться по всей территории Донецкой области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Копируют действия РДК, чтобы перетащить силы из Донбасса! Военный эксперт объяснил ситуацию в Харьковской области

Депутат Харьковского облсовета Александр Скорык также считает, что основная цель вражеского наступления состоит в сковывании ВСУ и отвлечении от важных направлений фронта.

"В частности, по мнению наших военных, речь идет о районе Часова Яра и Донецкой области, где россияне ведут интенсивные бои. Они сегодня сковывают наши силы, чтобы мы перебрасывали ВСУ на те направления", — объяснил депутат.

Читайте также: