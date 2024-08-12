Все о пожаре на ЗАЭС: какие причины, что с радиацией и потушили ли пламя

Украинские власти уверяют, что причин для паники из-за пожара на станции нет.

Российские оккупанты 11 августа устроили пожар на Запорожской АЭС. Над одной из градирен станции валил густой черный дым. Украинские власти уверяют, что радиационный фон находится в норме и причин для паники нет.

Все, что известно о пожаре на ЗАЭС, читайте на ТСН.ua.

Первым об огне на территории оккупированной Запорожской АЭС вечером 11 августа сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Он указал, что жители Никополя заметили клубы черного дыма над одной из градирен (сооружение в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом – ред.) электростанции и отблески пожара рядом.

Также читайте Россияне роют оборонительные траншеи вблизи Курской АЭС – ВВС

Евтушенко сообщил со ссылкой на источники на оккупированной территории, что российские захватчики подожгли в градирне большое количество автомобильных шин.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", – предположил глава военной администрации.

В то же время, он заверил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, "насколько это возможно в условиях оккупации".

Зеленский – о пожаре на ЗАЭС

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что это оккупанты устроили пожар на территории ЗАЭС. Он заверил, что показатели радиации находятся в норме.

"Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть", — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Россия с первого дня захвата АЭС использует ее сугубо для шантажа Украины, Европы и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Радиационный фон из-за пожара на Запорожской АЭС

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, превышения уровня радиации из-за пожара на территории ЗАЭС не было зафиксировано. Задействованы все ответственные службы, которые держат ситуацию на контроле, осуществляя замеры и постоянное наблюдение.

"Прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и устрашения. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", – заявил Лысак 11 августа.

Читайте главные новости дня:

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что изменения радиационного фона в районе АЭС не зафиксированы, радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены.

"Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС. Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", – сообщил министр.

Причины пожара в ЗАЭС

В "Энергоатоме" сообщили, что вероятная причина возникновения пожара на ЗАЭС – халатность оккупантов или сознательный поджог россиянами градирни. Градирня №1 расположена примерно в 1 км от энергоблоков станции.

В компании напомнили, что захватчики используют помещения и сооружения ЗАЭС в качестве военных складов. В машзалах станции россияне разместили военные автомобили. Градирни также используются в качестве помещений для складирования и укрывательства военного оборудования и амуниции. Поэтому существенно возрастают риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.

"В то же время сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Пожар на Запорожской АЭС/Фото: "Энергоатом"

Россияне обвинили ВСУ в атаке на ЗАЭС

Россияне обвинили ВСУ в атаке двумя дронами на Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что градирня станции якобы получила серьезные повреждения в результате атаки беспилотниками. Там указали, что на градирне возник пожар с горением внутренних конструкций.

"Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда разрешит ситуация", — сообщили в "Росатоме".

В то же время в оккупационной "пресс-службе МЧС" Запорожской области заявили, что пожар на градирне был ликвидирован.

Пожар на Запорожской АЭС/Скриншот с видео

Заявление МАГАТЭ

В то же время в МАГАТЭ сообщили, что их эксперты слышали многократные взрывы вечером 11 августа, после которых видели сильный темный дым из северной части ЗАЭС.

"ЗАЭС сообщила команде о возможной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, размещенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", – указали в МАГАТЭ.

Потушили ли пожар на ЗАЭС

Как сообщил утром 12 августа Лысак, пожар на Запорожской АЭС удалось потушить. Уровень радиации на Никопольщине находится в норме.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Держим ситуацию на контроле", – написал глава Днепропетровской ОВА в Сети.

Читайте также: