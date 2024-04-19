Все о скандалах со СБУшником Витюком: квартир на 25,5 млн и съемка расстрела Майдана со стороны "Беркута"

На сегодняшний день главный киберразведчик страны отстранен от исполнения обязанностей. Как уверяют в СБУ, сейчас он проходит службу в боевом подразделении на фронте.

О главе Департамента кибербезопасности СБУ, бригадном генерале Илье Витюке всплыли новые факты после скандального расследования журналистов о состоянии его семьи. Теперь стало известно, что в 2014 году Витюк был оперативником спецслужбы и снимал, как "Беркут" расстреливает протестующих на Майдане.

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Элитные квартиры семьи Витюка

В начале апреля журналисты проекта "Слідство.Інфо" опубликовали расследование о состоянии родни Витюка и выяснили, что его мама и жена владеют недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости.

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Так, по данным журналистов, во время полномасштабного вторжения жена топ-чиновника СБУ Юлия стала владелицей квартиры площадью 195 кв. м в доме премиум-класса в Печерском районе Киева с фантастическими видами на Ботанический сад и реку Днепр. Квартиру женщина приобрела в декабре 2023 года. Жилье такого размера с ремонтом в этом ЖК может обойтись почти в 1,5 млн дол.

Илья Витюк с женой Юлией / Фото: Слідство.Інфо

Элитный ЖК в Печерском районе столицы/Фото: lunstatic.net

Как подсчитали расследователи, жена киберразведчика должна была заплатить 585 тыс. дол. за свою квартиру без ремонта (или 21,5 млн. грн. по курсу на момент приобретения). Однако в декларации Витюка указано, что квартира была куплена за 12 млн. 800 тыс. грн. То есть цена в декларации почти вдвое меньше рыночной.

Юристы прокомментировали журналистам, что за это грозит уголовная ответственность по статье о недостоверном декларировании.

Откуда у Витюков деньги на дорогое жилье

По данным в декларации Витюка, в 2021 году его годовая зарплата составляла немногим более 700 тыс. грн. На тот момент он являлся руководителем одного из управлений в Департаменте кибербезопасности. В то же время заработок жены чиновник не указал.

Юлия Витюк за шесть суток до полномасштабного вторжения РФ зарегистрировала ФЛП в сфере права, однако в открытом доступе нет никакой информации ни о ее клиентах, ни о том, какие услуги оказывает предпринимательница. За неполный 2022 год она смогла заработать почти 9,5 млн. грн. За следующий год заработок Юлии достиг более 13 млн грн. То есть ежемесячная прибыль жены топ-работника СБУ – более 1 млн грн.

Как объяснили юристы Transparency International Ukraine, это может быть одна из схем неправомерной выгоды, когда само должностное лицо ничего не получает, вместо этого получают его близкие.

Столичная недвижимость матери Витюка

В то же время мать главного киберразведчика Наталья, кроме недвижимости в Тернополе и Броварах, имеет две квартиры в жилых комплексах Киева. Первая – двухкомнатная квартира на 85 кв. м – расположена прямо на Днепровской набережной. Это жилье Наталья приобрела в 2013 году и сейчас стоимость похожей на рынке достигает 177 тыс. дол. Согласно декларациям Витюка, именно там он с семьей жил в 2021-2022 годах.

ЖК на левом берегу Днепра в Киеве / Фото: Слідство.Інфо

Еще одно жилье у матери СБУшника есть в уютном парковом комплексе почти в центре Киева. Эта квартира не так просторна, но тоже стоит немало: 50 кв. м в этом ЖК могут обойтись в 100 тыс. дол.

Общая стоимость только киевских квартир Натальи – почти треть миллиона долларов или же более 4 млн грн, если считать по курсу на момент приобретения. Что касается доходов матери Витюка, то известно только, что она работает врачом.

Реакция СБУ на расследование о недвижимости семьи Витюка

Сам Витюк не вышел на связь с расследователями, однако на их письменный запрос ответили в СБУ. Там указали, что супруга главы киберразведки – частная предпринимательница, чьи доходы и накопления позволили приобрести квартиру.

"В то же время его мать – известный специалист в области медицины, которая занимала должности как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Эти доходы и собственные сбережения позволили ей инвестировать в собственную недвижимость", – указали в СБУ.

В то же время там проигнорировали вопрос, каким именно бизнесом занимается жена Витюка, как ей удалось приобрести квартиру в ЖК премиум-класса по цене, почти вдвое меньше рыночной. Также в СБУ не ответили на вопрос о стоимости квартир матери Витюка.

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Повестка журналисту за расследование о Витюке

Вскоре после публикации расследования "Слідство.Інфо" журналисту проекта и автору материала Евгению Шульгату сотрудники ТЦК попытались вручить повестку. Они подстерегали журналиста в ТЦ Киева, а когда тот начал задавать вопрос, связано ли вручение повестки с его работой над расследованием о Витюке, представители военкомата ушли, заявив, что зафиксировали отказ от получения повестки.

Журналисты выяснили, что вместе с представителями ТЦК был мужчина в штатском, который и давал указания военным. Это мог быть Алексей Биленко, работающий в Департаменте кибербезопасности СБУ.

Работники ТЦК, пытавшиеся вручить повестку журналисту Евгению Шульгату / Фото: ТСН.ua

После распространения скандала в Сети нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что встретился с главой СБУ Василием Малюком, и тот проинформирован об истории с повесткой для Шульгата.

"Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников (СБУ – ред.). Глава четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", – написал нардеп в Сети.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Журналист "накопал" компромат на "шишку" из СБУ – ему хотели отомстить повесткой!

Реакция Минобороны и Сырского на инцидент с повесткой

В Минобороны заявили о категорической недопустимости любых форм давления на журналистов, в частности через манипуляции с повестками. В ведомстве указали, что они совместно с Генштабом ВСУ и СБУ разбираются в сложившейся ситуации. По результатам обещают доложить.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести служебную проверку по поводу попытки вручения повестки Шульгату и анонсировал принятие соответствующих решений. Он отметил, что деятельность журналистов пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины. Сырский указал, что в Силах обороны осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных чиновников.

Журналист "Слідство.Інфо" Евгений Шульгат/Скриншот с видео

Неформальное объединение украинских медиа и журналистов "Медіарух" заявило о требовании открыть уголовное производство в отношении сотрудников СБУ и ТЦК из-за инцидента с журналистом. В объединении указали, что обстоятельства инцидента указывают на попытки СБУ использовать служебное положение для препятствования деятельности журналиста, освещавшего факты, потенциально неудобные для руководства СБУ.

Прокуратура открыла дело в отношении Витюка, а Малюк его отстранил

Офис генпрокурора начал уголовное производство после скандала с попыткой вручить повестку журналисту "Слідство.Інфо", который провел расследование по Витюку.

"В связи с инцидентом, произошедшим во время вручения повестки журналисту Слідство.Інфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации Ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины", – заявили в ОГ 8 апреля.

Там добавили, что досудебное расследование в производстве поручено Главному следственному управлению ГБР.

На следующий день в СБУ сообщили, что Малюк отстранил Витюка от выполнения должностных обязанностей "на время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо". В это время Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

НАПК взялось за проверку образа жизни Витюка

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило 16 апреля, что проводит проверку образа жизни Витюка.

"С целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам Национальное агентство (…) осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования", – сообщили в НАПК.

Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута"

18 апреля журналисты "Слідство.Інфо" сообщили новые скандальные факты о главе Департамента кибербезопасности СБУ Витюке. Так, они выяснили, что в 2014 он был оперативником спецслужбы и снимал, как спецподразделение милиции "Беркут" расстреливает протестующих на Майдане. Авторы расследования обратились в СБУ с запросом по поводу участия генерала в этих событиях.

Журналисты обратили внимание на видео, снятое 20 февраля 2014 года на углу ул. Банковая и Институтская в Киеве. На кадрах видно, что рядом с "беркутовцами" мужчина в гражданской одежде снимает на свой телефон, как бойцы стреляют в митингующих.

Оперативник СБУ снимает на видео расстрелы протестующих на Майдане в 2014 году / Фото: скриншот с видео

Этот мужчина на видео был идентифицирован как сотрудник СБУ – об этом в ответе на запрос сообщили в Офисе генпрокурора, департамент которого расследует совершенные во время Революции Достоинства преступления.

"Указанное лицо допрошено в качестве свидетеля, однако полезная информация, которая представляла бы доказательный характер или интерес для следствия, с его показаний не получена", – сообщили в прокуратуре.

Экс-руководитель департамента расследований преступлений против Майдана Сергей Горбатюк подтвердил журналистам, что в 2019 году допрашивали именно Витюка.

"Видео, которое он снимал со стороны спецподразделения "Беркут", он нам не предоставил. Сказал, что у него украли в спортзале телефон, а видео из Институтской он удалил еще до этого. Никого из стрелявших он тоже не узнал", – рассказал Горбатюк.

Он также отметил, что до 2019 года сам Витюк, который во время событий на Майдане был оперативником СБУ, самостоятельно не обращался к следователям, хотя "это была его обязанность как представителя правоохранительных структур, а не его право".

Напомним, что во время столкновений по ул. Институтской 20 февраля 2014 года погибли 48 человек, еще 80 – получили ранения.

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