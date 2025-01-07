Все о скандале с авиакатастрофой Баку-Грозный: появились данные из черных ящиков

Президент Азербайджана назвал виновных в авиакатастрофе разбившегося 25 декабря самолета. В то же время, российская пропагандистка откровенно послала президента страны Ильхама Алиева.

О новых подробностях страшной трагедии рассказали журналисты ТСН.ua.

Черные ящики расшифровали

Бразильская лаборатория военно-воздушных сил направила следователям из Казахстана данные из бортовых самописцев из самолета, разбившегося 25 декабря вблизи города Актау.

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Об этом сообщило " Радио свобода " со ссылкой на заявление лаборатории. Этот документ подтверждает, что 6 января лаборатория завершила изъятие данных из самописцев в кабине самолета. Впрочем, подробностей о том, что содержалось в записях, не было обнародовано. Заметим, что после авиакатастрофы власти Казахстана объявили, что регистраторы направляются в Бразилию, которая является страной производителем самолета.

Авиакатастрофа в Казахстане/Скриншот с видео ТСН

Россия причастна к катастрофе?

Примечательно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия пытается скрыть причину трагедии. Он возложил на представителей РФ вину за крушение самолета. Президент заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпел крушение недалеко от казахстанского Актау. Как сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство "Азер_тадж", об этом он сказал в понедельник 6 января на встрече с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения".

Что предшествовало?

Напомним, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров. Тем временем Euronews сообщило, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух. Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийном приземлении. По мнению Алиева, трагедии можно было бы избежать, если бы Россия сделала все необходимо в таких случаях.

"Если бы своевременно приняли меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы соблюдали все правила наземных служб, а также координацию между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами, этой трагедии не случилось бы."

Громкое заявление Буданова

Глава украинского Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что самолет сообщением Баку-Грозный, потерпевший авиакатастрофу в Казахстане, был сбит. Об этом главный военный разведчик Украины сказал в комментарии The War Zone. Цитирую: "Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории". На кадрах, где сняты последние моменты перед катастрофой, видно, что пилоты пытаются посадить самолет, прежде чем он разбился.

На видео, которое сделали уже после крушения, видно, что хвост самолета иссечен осколками.

Авиакатастрофа в Казахстане/Скриншот с видео ТСН

Власти РФ все скрывают

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ постарается все скрыть. Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы. И российский телеграмм-канал даже называет зону, где могла произойти трагедия в результате работы ПВО.

То есть, россияне сами признают, что самолет азербайджанских авиалиний сообщением Баку – Грозный был поражен их ЗРК. Однако власти РФ будут делать все, чтобы скрыть вину в авиатроше и гибели людей. Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети.

По его словам, только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию России против Украины. И сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиатроше и гибели людей.

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" после крушения / Фото: Associated Press

Открыто уголовное производство

По факту крушения самолета возле Актау в Казахстане Генпрокуратура Азербайджана открыла уголовное производство. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что узнал об авиакатастрофе в российском воздушном пространстве, по дороге в Санкт-Петербург для участия в саммите, и немедленно дал указание развернуть самолет и вернуться в Баку.

Азербайджан ждет

Азербайджан ожидает официального признания со стороны России, что ее система противовоздушной обороны "Панцирь-С1" сбила самолет, потерпевший крушение в Казахстане, повлекший гибель 38 человек. Об этом агентству Reuters сообщили источники, осведомленные о предварительном расследовании.

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признает сбивание азербайджанского самолета."

Часть самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" возле аэропорта Актау / Фото: Associated Press

Настоящее лицо России

Сначала российские чиновники не признавали, что причиной крушения могли быть действия военных, но через несколько дней после катастрофы президент Владимир Путин извинился перед Алиевым за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Путин также упомянул о работе ПВО, но напрямую не признал вину российской стороны. Более того, российская пропагандистка послала Ильхама Алиева за требование к России признать вину за сбивание пассажирского самолета и выплатить компенсации.

Напомним, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, есть пострадавшие.

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