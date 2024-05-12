Все о ТЦК в Украине: что это за структура, кем руководствуются и финансируются

В преддверии вторжения России правительство Украины одобрило Положение №154 о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые призваны заменить собой советскую систему военных комиссариатов.

Что такое ТЦК и СП, кому подчиняется в Украине и как работает – читайте в материале ТСН.ua.

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Что такое ТЦК и СП и как расшифровывается

Как сказано в положении, ТЦК и СП (другими словами военкоматы – ред.) – это территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые являются органами военного управления. Они призваны обеспечивать исполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Первый пилотный проект по созданию ТЦК и СП был введен в Черниговской области от 1 августа 2017 года. Впоследствии успешный опыт был распространен на всю структуру военных комиссариатов Украины. Через год переформирование военных комиссариатов в ТЦК прошло в 4 областях Украины, а через два года — ТЦК и СП появились во всех регионах страны.

Задания ТЦК и СП

Главной задачей военкоматов – отбор граждан для прохождения военной службы в военном резерве Вооруженных сил, службы по контракту (на должностях рядового, сержантского и старшинского состава), поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений.

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Какие функции и обязанности в ТЦК и СП

Основными функциями и обязанностями военкоматов являются:

выполнять решения призывных комиссий о призыве граждан на срочную военную службу;

взаимодействовать с местными госадминистрациями по привлечению граждан на военную службу и прохождение гражданами альтернативной (невоенной) службы;

вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также учет граждан Украины, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, ветеранов войны и военной службы и других лиц.

оформлять и выдавать военно-учетные документы призывникам, военнообязанным и резервистам;

взаимодействовать с местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время;

проводить среди населения рекламно-агитационную работу

осуществлять мероприятия по оповещению и призыву граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки)

предоставлять командирам воинских частей информацию о военнообязанных, состоящих на военном учете.

разрабатывать планы проведения мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, усовершенствования системы оповещения, сбора и поставки указанных мобилизационных ресурсов на соответствующей территории;

рассматривают обращения военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к их компетенции.

выдают справки гражданам о прохождении военной службы, в том числе период участия в боевых действиях для учета в стаж.

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Кому подчиняются ТЦК в Украине

В соответствии с принятым правительством Положением, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки руководствуются:

Конституцией и законами Украины,

актами президента Украины,

постановлениями Верховной Рады,

актами Кабинета министров,

приказами и директивами Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Минобороны, Министра обороны, главнокомандующего Вооруженными силами, Генерального штаба Вооруженных Сил и другими нормативно-правовыми актами.

" Непосредственное руководство территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и контроль за их деятельностью осуществляют соответствующие оперативные командования, а общее — Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил, которое согласовывает основные вопросы деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Штаты военкоматов утверждаются начальником Генерального штаба Вооруженных Сил.

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Структура ТЦК

Структура ТЦК зависит от объемов учетной, призывной и мобилизационной работы.

В целом иерархия ТЦК и СП такова:

районные (объединенные районные),

городские (районные города, объединенные городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Органы местного военного управления возглавляют руководители, организующие деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

ТЦК и СП комплектуются военнослужащими, работниками Вооруженных сил Украины, боевыми офицерами.

Отметим, что ТЦК и СП не частные коммерческие организации, это государственная структура.

Какие права имеют ТЦК и СП

ТЦК и СП обладают следующими полномочиями:

В установленном порядке обращаться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по вопросам содействия осуществлению отбора граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил, военной службы по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений; Проводить и организовывать мероприятия по патриотическому воспитанию населения.

Центр осуществляет свои полномочия по взаимодействию с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими государственными органами, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности и подчинения.

Кем финансируются военкоматы

Как говорится в Положении о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), финансовое и материальное обеспечение мер, связанных с исполнением воинского долга, осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, а личный состав военкомата, а также транспорт и материально-технические средства содержатся за счет сметы Минобороны.

Напомним, в Минобороны объяснили, как будет работать реестр "Оберег".

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