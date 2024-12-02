Все о "зимней тысяче": как получить, на что потратить и кому могут отказать

Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.
Президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы "Зимняя е Поддержка", которая стартовала с 1 декабря 2024 года. Каждый гражданин Украины сможет получить разовую выплату в размере 1000 гривен.
Как получить деньги и куда их можно потратить – в материале ТСН.
Как получить помощь
Получить "зимнюю тысячу" украинцы могут тремя способами: оформить через приложение "Дія", получить через "Укрпочту" или зачислить средства на карту банков-партнеров программы.
Чтобы получить 1 000 гривен через "Дію", следует, прежде всего, обновить приложение, если его нет — установить:
- открыть карточку "Национальный кэшбек" в одном из банков;
- в "Действии" в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбека";
- выбрать в приложении "Дія" услугу "Зимняя есть Поддержка";
- подать заявку на получение пособия;
- ждать зачисления средств.
Возможность получить помощь через "Укрпочту" появится 4 декабря. Этот вариант подходит для тех, кто уже получает выплаты через "Укрпочту", в частности, пенсии или социальную помощь. Выплата будет начисляться автоматически.
Другой способ – через банки-партнеры. Ориентировочно с 10 декабря пенсионеры, лица без идентификационного кода по религиозным убеждениям, а также попечители несовершеннолетних смогут подавать заявки через этот канал.
Куда можно потратить "тысячу Зеленского"
Потратить 1000 гривен можно будет на определенные товары и услуги. Полученная сумма не подлежит налогообложению и не влияет на получение субсидии.
В частности:
- на оплату коммунальных услуг
- на оплату транспорта (билеты "Укрзализныци")
- на оплату мобильной связи и лекарств
- на покупку украинских книг и других украинских товаров
- культурные услуги
Также данную поддержку можно использовать для донатов для ВСУ с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов. Они должны принимать оплату в соответствии с правилами платежных систем и должны иметь категорию предприятия MCС – код 8398. Это код, которым фиксируется благотворительная деятельность.
Однако перенаправить средства на персональный сбор, так называемую "банку", будет невозможно.
Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.
Контроль получателей
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство будет проверять место нахождения получателей помощи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Граждане, подающие заявки на выплату тысячи гривен, находясь за границей, будут обязаны вернуть полученные средства.
При регистрации заявители декларируют свое пребывание на территории Украины, а система будет осуществлять проверку с помощью государственных реестров и геолокации.
"Людей, которые будут этим злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы после этого проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы (речь идет о предыдущих программах "Поддержка" — ред.), будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять "этими вещами", — подчеркнул глава правительства.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.
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