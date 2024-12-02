Все о "зимней тысяче": как получить, на что потратить и кому могут отказать

Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы "Зимняя е Поддержка", которая стартовала с 1 декабря 2024 года. Каждый гражданин Украины сможет получить разовую выплату в размере 1000 гривен.

Как получить деньги и куда их можно потратить – в материале ТСН.

Как получить помощь

Получить "зимнюю тысячу" украинцы могут тремя способами: оформить через приложение "Дія", получить через "Укрпочту" или зачислить средства на карту банков-партнеров программы.

Чтобы получить 1 000 гривен через "Дію", следует, прежде всего, обновить приложение, если его нет — установить:

открыть карточку "Национальный кэшбек" в одном из банков;

в "Действии" в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбека";

выбрать в приложении "Дія" услугу "Зимняя есть Поддержка";

подать заявку на получение пособия;

ждать зачисления средств.

Возможность получить помощь через "Укрпочту" появится 4 декабря. Этот вариант подходит для тех, кто уже получает выплаты через "Укрпочту", в частности, пенсии или социальную помощь. Выплата будет начисляться автоматически.

Другой способ – через банки-партнеры. Ориентировочно с 10 декабря пенсионеры, лица без идентификационного кода по религиозным убеждениям, а также попечители несовершеннолетних смогут подавать заявки через этот канал.

Куда можно потратить "тысячу Зеленского"

Потратить 1000 гривен можно будет на определенные товары и услуги. Полученная сумма не подлежит налогообложению и не влияет на получение субсидии.

В частности:

на оплату коммунальных услуг

на оплату транспорта (билеты "Укрзализныци")

на оплату мобильной связи и лекарств

на покупку украинских книг и других украинских товаров

культурные услуги

Также данную поддержку можно использовать для донатов для ВСУ с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов. Они должны принимать оплату в соответствии с правилами платежных систем и должны иметь категорию предприятия MCС – код 8398. Это код, которым фиксируется благотворительная деятельность.

Однако перенаправить средства на персональный сбор, так называемую "банку", будет невозможно.

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Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.

Контроль получателей

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство будет проверять место нахождения получателей помощи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Граждане, подающие заявки на выплату тысячи гривен, находясь за границей, будут обязаны вернуть полученные средства.

При регистрации заявители декларируют свое пребывание на территории Украины, а система будет осуществлять проверку с помощью государственных реестров и геолокации.

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"Людей, которые будут этим злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы после этого проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы (речь идет о предыдущих программах "Поддержка" — ред.), будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять "этими вещами", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.