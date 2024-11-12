Все об атаке на Кривой Рог: российская ракета убила маму и троих деток

Россияне нанесли именно прямой удар баллистикой по многоэтажке. Погибли мама с тремя детьми, а отец чудом остался в живых.

Трое маленьких детей и их мама! В Кривом Роге после удара России под завалами оказалась целая семья. Поздним вечером 11 ноября спасатели деблокировали тело женщины. А детей под обломками разрушенного дома искали всю ночь.

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Удар по Кривому Рогу

Утром 11 ноября российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Оккупанты прицельно ударили баллистикой по жилой пятиэтажке. Фото показали в пресс-службе ГСЧС. Спасатели подчеркнули, что повреждена жилая пятиэтажка. Разрушены квартиры от первого до пятого этажа одного из подъездов. Возник пожар.

По состоянию на 17:00 11 ноября было известно о 14 пострадавших. Один человек госпитализирован. Среди пострадавших есть и дети, 10-летней девочке оказали помощь на месте. А вот мальчика 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также в состоянии средней тяжести находятся две женщины в возрасте 58 и 75 лет.

Речь шла и о том, что под завалами еще могут находиться люди. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что, вероятно, под завалами могут находиться женщина и трое детей.

Погибла семья

Местная жительница Ирина рассказала "Суспильному" возле разрушенного дома, что у нее во время удара могли погибнуть трое внуков и невестка, а сын чудом выжил:

"Детям десять лет, два с половиной года и два месяца. Они были дома, сын вышел на кухню готовить завтрак, остался жив. Он упал на второй этаж, а жену его и детей ищут под завалами".

Женщина больше всего надеялась, что родные живы:

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"Я была на работе, я услышала взрыв, начала звонить, не отвечают, приехала и увидела такую беду".

Тела деблокировали из-под завалов

В тот же день около 23:00 Лысак сообщил, что из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома достали тело женщины. Это была первая жертва российской атаки по городу. Утром 12 ноября Лысак написал, что из-под завалов криворожского дома извлечены тела двоих детей. Через несколько минут начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-под завалов также деблокировали тело третьего ребенка – это двухмесячный младенец.

Таким образом, количество жертв в результате российской атаки по многоэтажке в Кривом Роге возросло до четырех. Впоследствии в Сети появилось фото отца, который от ракетного удара потерял одновременно троих детей и жену.

Мужчина, потерявший семью в Кривом Роге

Это был целенаправленный удар по многоэтажке

Вилкул заявил, что россияне нанесли именно прямой удар баллистикой по многоэтажке. Кроме того, он отметил, что на месте развернули штаб помощи людям. Также обещают помочь строительными материалами, коммунальными бригадами, расселением, будут принимать заявления на материальную помощь от города.

На атаку по Кривому Рогу отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что без принципиальных решений и сильной поддержки Россия не остановится.

РФ убивает детей

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда россияне уносят жизни украинских детей вместе с их родными. В начале сентября во Львове в результате российской атаки погибли Евгения Базилевич и трое ее дочерей, самой маленькой из которых было 7 лет. Отец – Ярослав – получил ранение. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

21-летняя Ярина Базилевич – старшая из трех дочерей в семье. Она работала в офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025". Она также была волонтером-дизайнером проекта "Неопалимые".

Средняя дочь – 18-летняя Дарья Базилевич была студенткой УКУ. Девушка училась на втором курсе программы "Культурология", была активной студенткой, ментором "Лаборатории волонтерства" УКУ, пластункой. Занималась в театральной студии, изучая разные аспекты актерского искусства, сообщили в университете.

Самой младшей дочери Эмилии было всего 7 лет.

По состоянию на сентябрь 2024 года с начала полномасштабной войны Россия убила 575 украинских детей. Еще 1609 получили ранения. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Россия продолжает цинично и регулярно нарушать Женевские конвенции, призванные защищать гражданское население во время боевых действий.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших из-за полномасштабного вторжения оккупантов. Россия обязательно будет наказана и получит ответ за каждого украинца.

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