Все об атаке по Харькову: в городе блэкаут, как одолевают последствия и что говорят власти (фото, видео)

По данным прокуратуры, враг запустил по региону не менее 18 ракет типа С-300 и "Искандер".

Харьков и область подверглись 22 марта одной из самых массовых и крупнейших атак по энергетической инфраструктуре. Российские войска выпустили 18 ракет типа С-300 и "Искандер". В результате обстрелов Харьков находится в режиме блэкаута: без света 700 тыс. абонентов, не работают светофоры, метро и система оповещения о воздушной угрозе.

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Ракетная атака на Харьков и отключения света

Российские войска примерно в 4:30 начали обстреливать Харьков. В городе насчитали около 15-17 взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился по энергетической инфраструктуре, были зафиксированы "прилеты", поэтому начались проблемы со светом. На местах атак вспыхнули пожары.

В связи с обесточиванием насосных подстанций возникли проблемы с водоснабжением в Харькове. Также утром на маршруты не вышел электротранспорт – перевозку осуществляют автобусы по схеме блэкаута.

Без электроэнергии оказались около 700 тыс. потребителей. В городе не работают светофоры, метро и система оповещения населения об угрозе. Власти предупредили, что уведомления о ракетных ударах будут поступать на мобильные телефоны. В то же время в МВД Украины проинформировали, что полицейские и спасатели будут извещать жителей Харькова и области о воздушной тревоге через громкоговорители.

Место атаки на энергообъекты Харьковщины/Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьков находится в режиме блэкаута

Как отметил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик, регион получил один из самых больших по своей массированности и интенсивности ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы насчитали 17 "прилетов" ракет типа С-300, потому что мы их уже понимаем по звуку. Все были исключительно нацелены на энергоинфраструктуру города Харькова и Харьковской области. На данный момент имеем ужасные последствия, не работает у нас метрополитен, не работают светофоры городе, не работает электротранспорт, он работает в режиме блэкаута. Есть перебои с водой, с канализацией, город находится в режиме блэкаута", – рассказал депутат облсовета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 15 ракет на Харьков! Света и связи нет! Гудят генераторы! Люди в очередях за водой!

Ликвидация последствий атаки по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес более 15 ударов ракетами С-300 и Х-22. Сейчас все усилия сконцентрированы на ликвидации последствий. К этому привлечены более 50 единиц техники ГСЧС, 250 специалистов и пожарный поезд.

"Есть осложнения с экстренными телефонными линиями 101, 102, 112. Просим всех пользоваться официальными источниками информации, где мы будем сообщать мобильные номера телефонов, по которым можно обратиться в соответствующие службы", – отметил Синегубов.

Глава ОВА сообщил, что ключевой вопрос сейчас – восстановление критической инфраструктуры. Он заверил, что ситуация в то же время контролируемая, власти понимают, что и как делать, ведь это не первый массированный удар.

Последствия атаки по энергетической инфраструктуре в Харьковской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В то же время Терехов записал видеообращение к горожанам, в котором сообщил о ходе ликвидации последствий атаки.

"Харьковчане, ночью мы с вами стали свидетелями беспрецедентной ракетной атаки на энергоинфраструктуру Харькова. И чтобы справиться с вызовами, которые повлекли эти вражеские обстрелы, коммунальщикам и энергетикам нужно время", — пояснил мэр.

Он проинформировал, что на критической инфраструктуре города задействованы альтернативные источники питания, поэтому в квартирах понемногу начинает появляться вода. Также 40 тыс. абонентов города обеспечены теплом благодаря работе модульных котельных.

По всему Харькову открыты и работают пункты выдачи бесплатных горячих обедов и "Пункты незламности", где есть все необходимое для комфортного пребывания детей и взрослых.

"Очень прошу всех сохранять спокойствие и не терять терпения", – призвал Терехов.

Атака на Харьков: Терехов рассказал о ходе ликвидации последствий

Есть ли пострадавшие в Харькове

По данным ОВА, пострадавших, к счастью, нет. Все люди своевременно отреагировали на сигналы воздушной тревоги.

"Но все еще продолжается ликвидация последствий. Поэтому более точную информацию будем сообщать позже", – указал Синегубов.

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Последствия атаки по Харьковской области

Как сообщили в ГСЧС утром 22 марта, в Харьковской области проводится ликвидация последствий массированной ракетной атаки по энергетической инфраструктуре.

В результате обстрелов пострадал работник одного из объектов энергоинфраструктуры. На месте ликвидации последствий вражеского удара работают чрезвычайники, задействован пожарный поезд.

На базе пожарно-спасательных частей работают "Пункты незламности", при необходимости можно обращаться к ним.

Прокуратура открыла дело

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ это была самая большая одновременная ракетная атака на объекты энергосистемы области.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Следственно-прокурорские группы работают на местах очередных военных преступлений со стороны вооруженных сил РФ.

Прокуроры проводят осмотры мест атак на энергообъекты Харьковщины/Фото: Харьковская областная прокуратура

Обломки на месте атаки на энергообъекты Харьковщины/Фото: Харьковская областная прокуратура

"По данным следствия, 22 марта с 5:00 до 5:30 враг массированно атаковал ракетами объекты энергетической инфраструктуры Харькова и области. Вспыхнули пожары. Ряд населенных пунктов Харьковщины обесточен", – говорится в заявлении прокуратуры.

Там отметили, что был ранен 43-летний работник одного из энергопредприятий области.

По предварительным данным, враг запустил по региону по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и "Искандер".

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