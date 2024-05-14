Все об отсрочках от мобилизации: какие виды, у кого есть право и кто может его потерять

Юристы отмечают, что отсрочка не предоставляется автоматически. Для ее оформления следует обратиться в ТЦК и получить можно только на основании военно-учетного документа.

Новый закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, по-новому определяет категории граждан Украины, не подлежащих мобилизации, и возможность получения отсрочки от военной службы. В документе также прописано, кто теряет возможность отсрочки.

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У кого есть право на отсрочку/кто не подлежит мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, на военную службу не призовут следующие категории граждан Украины:

забронированных (только при условии, что они состоят на специальном военном учете, на который ставит ТЦК);

тех, кто был в плену и уволился со службы в запас (такие лица могут служить только добровольно);

тех, чьи близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра).

Инвалидность

Не подлежат мобилизации:

лица со всеми группами инвалидности . Однако лица, чья инвалидность II и III групп (кроме военнослужащих) была установлена после 24 февраля 2022 года, должны будут пройти пересмотр. Ограниченно пригодные должны пройти повторную проверку ВВК. Их признают либо годными, либо негодными к военной службе;

. Однако лица, чья инвалидность II и III групп (кроме военнослужащих) была установлена после 24 февраля 2022 года, должны будут пройти пересмотр. Ограниченно пригодные должны пройти повторную проверку ВВК. Их признают либо годными, либо негодными к военной службе; лица, которые согласно заключению ВВК, признаны временно негодными к военной службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев;

те, у кого жена (муж) имеет инвалидность I или II групп;

I или II групп; те, у кого жена (муж) имеет инвалидность ІІІ группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличие у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

те, кто содержит одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или у кого есть один из родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II групп при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и, согласно закону, обязанных содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). Если нет невоеннообязанных лиц, то осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору лица с инвалидностью;

I или II группы, или у кого есть один из родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II групп при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и, согласно закону, обязанных содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). Если нет невоеннообязанных лиц, то осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору лица с инвалидностью; кто являются членами семьи второй степени родства (родные братья и сестры, бабушка, дед со стороны матери и со стороны отца, внуки) лица с инвалидностью I или II групп, и заняты постоянным уходом за ним (не более одного и если отсутствуют члены семьи первой степени родства, либо не могут ухаживать, потому что сами нуждаются в уходе). Это должно подтверждаться выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии;

(родные братья и сестры, бабушка, дед со стороны матери и со стороны отца, внуки) I или II групп, и заняты постоянным уходом за ним (не более одного и если отсутствуют члены семьи первой степени родства, либо не могут ухаживать, потому что сами нуждаются в уходе). Это должно подтверждаться выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии; опекун лица, признанного судом недееспособным.

Студенты и педагоги

Право на отсрочку имеют:

студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании" ("Составляющие и уровни образования");

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как пояснила в комментарии ТСН.ua юрист Елена Насеко, законом не предусмотрено ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов по возрасту. Критерием является лишь последовательность получения образования.

То есть любой военнообязанный человек, имеющий только школьное образование, может поступить на дневную форму обучения в колледж, техникум или университет и получить отсрочку от мобилизации для завершения обучения.

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Если мужчина уже имеет профессию (например, окончил техникум), он может получить отсрочку от мобилизации в случае продолжения обучения по этой же специальности и получения нового уровня образования (например, в университете).

"Однако, необходимо иметь в виду, что юридически оформить данную отсрочку в связи с зачислением на обучение будет невозможно без обновления его персональных данных через личную явку в ТЦК и СП или другим путем. Кроме того, как показывает практика, приемные комиссии учебных заведений требуют от абитуриентов предъявлять именно актуальные данные с ТЦК и СП (а не устаревшие, которые раньше пропускали)", – отметила Насеко.

Она добавила, что согласно закону, учебные заведения не будут иметь права зачислять на обучение абитуриентов без имеющихся обновленных военно-учетных документов: "То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП в любом случае неизбежно".

Отсрочка для студентов/коллаж ТСН.ua

Родители/опекуны детей

Право на отсрочку имеют:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет . Права на отсрочку нет у тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов, превышающая общую сумму платежей за три месяца;

. Права на отсрочку нет у тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов, превышающая общую сумму платежей за три месяца; женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы. А также если женщина или мужчина самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенка с тяжелыми болезнями. Те же лица – если ребенок является совершеннолетним лицом с инвалидностью I или II групп;

или ребенка с тяжелыми болезнями. Те же лица – I или II групп; опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или лишенный родительской опеки в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, и мужа (жену), проходящего военную службу.

Отсрочка от мобилизации для родителей, у которых есть несовершеннолетние дети/Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Государственные служащие и силовики

Право на отсрочку от мобилизации имеют некоторые госслужащие и силовики:

руководители министерств и их заместители,

руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины и АР Крым;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель и дисциплинарные инспекторы ВРП;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

глава и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, аппарата МВД;

дипломатические служащие МИД Украины, занимающие дипломатические должности;

лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;

госслужащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров.

Кто потеряет право на отсрочку

По новому закону о мобилизации теперь право на отсрочку имеют только студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме, а также получают выше предыдущего уровня образования. То есть второе или третье высшее образование больше не будет давать право на отсрочку.

В связи с понижением призывного возраста право на отсрочку теряют мужчины в возрасте 25 и 26 лет.

Потеряют отсрочку и многодетные, если имеют долги по алиментам (работники ТЦК получат доступ к реестру должников).

Права на отсрочку не будет у работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Хитрая мобилизация! Родители троих детей могут потерять право на отсрочку: кто и почему?

Как оформить отсрочку – список документов

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, следует подать обоснованное письменное заявление в ТЦК и СП или по месту учета. Для одобрения заявления нужно собрать, заверить нотариально и предоставить документы, подтверждающие право на получение отсрочки: в зависимости от имеющегося юридического основания это могут быть свидетельство о рождении ребенка/детей, студенческий билет, заключение ВВК об установлении инвалидности. Также юристы советуют не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Какие документы необходимы для отсрочки от мобилизации:

для студентов и аспирантов:

справки, подтверждающие обучение в соответствующем заведении высшего образования или научном учреждении, студенческий билет, справка о зачислении и т.п.;

для забронированных работников:

выписка из решения о бронировании по форме в соответствии с приложением 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года (обычно оно предоставляется по месту работы);

для лиц по состоянию здоровья:

справка о результатах медицинского осмотра военнообязанного, выдаваемая ВКК или МСЭК, документы о подтверждении инвалидности с детства (например, удостоверение) и т.д.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку с военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", – объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

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