Все об убийстве украинки в Германии: найден ее младенец и тело мамы, в деле фигурирует россиянка (фото, видео)

В марте в Германии вблизи города Хоккенхайм прямо на берегу реки Рейн было обнаружено тело убитой 27-летней украинской беженки Маргариты Разаз. Ее новорожденную дочь похитили, а маму объявили пропавшей без вести. Теперь младенца уже нашли, а его бабушку обнаружили мертвой в озере.

ТСН.ua собрал все, что известно о двойном убийстве украинок в Германии и причастных к преступлению.

В Германии бесследно исчезла семья украинцев. Несколько суток поиска – и на берегу реки близ города Хоккенхайм на юге Германии местный житель находит тело неизвестной женщины. Следствие установило, что это тело 27-летней украинки Маргариты Разаз из Харькова. Женщина, ее мама и новорожденная дочь без вести пропали еще 4 марта. Эксперты подтвердили, что молодая женщина была убита.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Германии жестоко убили украинку! Ее мать и новорожденный ребенок загадочно исчезли!

Что известно об украинских беженцах, убитых в Германии

Известно, что Маргарита с 51-летней мамой Мариной Стеценко и новорожденной дочкой Мией уехала за границу из-за полномасштабной войны в Украине. До этого Рита жила в Харькове и занималась созданием съедобных букетов. Летом 2023 года она вместе с мамой Мариной уехала в Словакию. Через несколько месяцев женщины перебрались в Германию, где получили временную защиту и жили в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Когда Маргарита уезжала из Украины, она была беременной. В январе 2024 года она родила дочь, которую назвала Мией. На момент жестокого убийства Риты девочке было всего 5 недель.

Украинская беженка Маргарита Разаз с дочерью Мией/Фото из соцсетей Маргариты

Украинская беженка Маргарита Разаз/Фото из соцсетей Маргариты

Тело Маргариты нашли на берегу реки

Семья украинцев пропала без вести из лагеря для беженцев еще 4 марта. А уже 14 марта местный житель нашол на плотине реки Рейн тело молодой женщины. Погибшей оказалась Маргарита. Ее маму и дочь тогда так и не нашли. Эксперты почти сразу подтвердили, что Рита была убита. После вскрытия подтвердилось, что девушка испытала "внешнее насилие" перед смертью.

За дело взялась специально созданная комиссия, на поиски матери и дочери убитой, а также злоумышленников встали около 100 полицейских. Правоохранители полагают, что в день смерти вся семья была вместе. В городе взялись за поиски свидетелей, полицейские просили всех неравнодушных, которые могли что-либо видеть или слышать, сообщать об этом. Окрестности места преступления на берегу Рейна обыскали с собаками-нюхачами, чтобы найти "возможные средства преступления".

Место, где нашли тело Маргариты Разаз

Украинка Марина Стеценко

К преступлению может быть причастна россиянка

Сохраненные сообщения в группах помощи беженцам в соцсетях свидетельствуют, что Маргарита была разведена и не общалась с экс-мужем, поэтому искала консультацию и помощь в оформлении документов на ребенка. В одной из таких групп Рита познакомилась с женщиной, которая представилась Инной и пообещала помощь. Как раз с ней встречались Рита с мамой в ресторане Брухзаля перед своим исчезновением.

Знакомые украинок рассказали, что аккаунты этой Инны в соцсетях и мессенджерах внезапно исчезли. Ни ее фамилии, ни точного адреса никто не знает.

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Полиция задержала подозреваемых – россиянку и немца

Впоследствии выяснилось, что в этой трагедии не обошлось без россиян. Так, 17 марта немецкое издание Bild сообщило о первых подозреваемых в преступлении – это 44-летний немец Марко и его жена – 43-летняя россиянка Инна. У них полиция и нашла маленькую Мию.

Правоохранители задержали супругов в районе Рейн-Неккар и доставили в исправительное учреждение. По решению суда они будут находиться под стражей, пока идет следствие.

Очевидно, к убийству Риты пара готовилась, ведь перед похищением ее дочери злоумышленники даже заранее купили одежду.

По данным журналистов, Марко работал мясником, а Инна была офисной работницей. Пара имеет троих детей. Свидетели говорят, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок якобы находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот они должны были забрать его домой.

Что с ребенком

Найденного у супругов ребенка срочно доставили в больницу, где медики установили, что с ним все хорошо. Анализ ДНК подтвердил, что девочка – дочь убитой Риты. О Мие заботится местное управление по делам молодежи.

Мия – дочь украинки Маргариты Разаз/Фото из соцсетей

Тело Марины нашли в озере

После длительных поисков была найдена и мама убитой украинки – Марина. Ее тело обнаружили в озере близ села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, женщина также была убита.

Украинку Марину Стеценко нашли мертвой в озере/Скриншот с сайта Bild

Причина убийства украинок – какая версия у следствия

По версии следствия, подозреваемые немец и россиянка убили маму и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Супруги заманили беженок, пообещав им помочь оформить документы в Германии.

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