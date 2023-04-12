"Все очень плохо, Китай им отказал": Арестович объяснил, почему РФ не выдержит затяжной войны

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что у России не хватит ресурсов для затяжной войны против Украины, поскольку российская экономика уже находится в упадке, а оборонно-промышленный комплекс не сможет обеспечить армию вооружением.

Об этом Алексей Арестович рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, что Россия просто не выдержит затяжной войны. У них все очень плохо с экономикой, и ситуация с каждым днем ухудшается. А прежде всего у них очень плохо с вооружением и военной техникой. А поскольку Китай им отказал в помощи, то эту проблему им самостоятельно не решить. Да, они могут еще мобилизовать 300 тысяч человек, сделать это уже в третий раз, но их просто нечем вооружать... Сейчас уже где-то 30-40% их войска — это так называемые стрелковые полки, бригады, батальоны. То есть люди вооружены только стрелковым оружием, разъезжающим на автобусах или грузовиках, без военной техники. Невозможно с таким войском вести стратегическую войну или наступление. То есть, затяжную войну они просто не выдержат технически. Поэтому, так или иначе, мы заставим их покинуть нашу территорию", — объяснил он.

Напомним, Алексей Арестович рассказал о "успокаивающих" обращениях к украинцам в первые недели войны и их цели.

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