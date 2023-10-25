"Все остаемся, все воюем": Арестович рассказал, зачем в Украине ограничили выезд мужчинам и что с этим делать дальше

Такого ограничения, как в Украине, не было установлено ни в одной стране мира.

О целесообразности ограничения выезда за границу военнообязанным в украинском обществе спорят с момента его установления Кабмином. Снова активно об этом заговорили после обострения конфликта в Израиле. Там выезд за границу гражданам не ограничили, впрочем, очереди из добровольцев в военкоматы все равно выстроились.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, как это решение принималось правительством в начале полномасштабной войны. По его словам, тогда возник шоковый вызов и была необходима концентрация всех ресурсов.

“То есть общий лозунг был: все остаемся, все воюем. Потому что вообще было неизвестно, как поведет себя народ, армия. Ни один специалист не мог сказать, будут ли сопротивляться, какие именно области. Не будет ли перехода на российскую сторону, будет ли достаточно боеспособности, соберется ли терроборона, какая часть граждан захочет пойти в беженцы, мужчин именно я имею в виду. Никто не мог ответить на эти вопросы. Потому что испытание было таким, какое украинский народ еще не проходил. Команда была: закрываемся и мобилизуемся, сражаемся”, – рассказал экс-советник ОП.

И это было хорошо в первые 50 суток полномасштабной войны, считает Алексей Арестович. Однако, по его словам, когда стало ясно, что война затянется надолго, подход к мобилизации нужно было менять.

"После того, как шоковая волна прошла, и после провала Стамбульских переговоров стало понятно, что война уже идет надолго, это где-то начало-середина апреля, и противник ушел из-под Киева, с севера, из Харькова, Сум, Черниговщины. То есть фронт стал преимущественно южным и восточным. И что это очень надолго каток, нужно было менять подходы к мобилизации, по моему мнению. Уже урегулировать широкий круг вопросов, связанных с мобилизацией. В 21 веке насильно заставить людей воевать невозможно”, – считает Алексей Арестович.

Проблема не только в закрытых границах

По его мнению, мобилизовать необходимо через систему поощрения или "отрицательного поощрения". Впрочем, положительных стимулов должно быть больше, чем отрицательных. По словам Алексея Арестовича, в Украине достаточно мужчин, которые хотят воевать, однако они не уверены в нескольких вещах. Из-за этого количество уклонистов и беглецов за границу растет.

“Первая – будут ли их использовать должным образом. То есть должным образом обучать, экипировать и применять. Множество жалоб среди военных и мобилизованных в отношении порядка прохождения военной службы. К примеру, нельзя сменить бригаду, подразделение. То есть все мои друзья и родственники в одной бригаде, я хочу в нее, перевод занимает шесть месяцев, девять, год. Человек, который хочет перевестись, сразу становится "плохим", над ним начинают издеваться. Это заболевание нашей армии. С ним нужно что-то делать. Это один из примеров”, – рассказал экс-советник ОП.

Еще одна проблема, по словам Алексея Арестовича, в том, что мобилизованные не всегда используются по специальности. То есть, например, классный программист становится минометчиком. Хотя в кибервойсках он мог бы принести больше пользы.

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“Сначала, разумеется, брали всех, давали пулемет и вперед в бой, потому что нужно было спасаться. Но сейчас, спустя полтора года войны, уже можно было упорядочить. Еще одна общая жалоба о "мясных" штурмах всех этих. У нас также хватает командиров, воюющих "по-российски". То есть вперед, меня не интересует, что там будет, в атаку. Но все же мы не можем себе этого позволить. Во-первых, по гуманным ценностным соображениям. Во-вторых, у нас мобилизационный резерв гораздо меньше, чем у россиян. Даже если цинично считать просто по головам. Их в четыре раза больше. Россияне могут позволить себе из экономики вынуть еще миллион мужчин. Если мы сейчас полмиллиона выймем, у нас станет экономика. Некому будет работать на предприятиях и тому подобное”, – рассказал Алексей Арестович.

Также многие украинские военные не уверены, что государство будет заботиться об их родственниках, если они получат ранения или погибнут, говорит экс-советник ОП. По его словам, с одной стороны, в Украине предусмотрены огромные выплаты средств семьям погибших, которые предоставляют международные партнеры. С другой – бюрократия, из-за которой некоторые семьи больше года не могут их получить.

“И вот мобилизованные солдаты или человек, которому предстоит мобилизоваться, понимает, что не уверен, что его ловко используют по специальности. Не уверен, что его используют там, где он хочет служить. Не уверен, что его должным образом научат, экипируют и применят на поле боя. И он не уверен, что после его гибели или ранения помогут его семье. Какая после этого может быть мотивация? – говорит экс-советник ОП.



Поэтому в Украине растет количество мужчин, погибших при попытке переплыть реку на границе с Румынией или перейти перевалы в Закарпатье, считает Алексей Арестович. По его словам, счет таких уклонистов уже пошел на сотни.

“Что нас не украшает. И вот выходит, что в России, которая деспотична, мы воюем с этой деспотией, мы свободная страна, свободное общество. В России 20 тысяч мужчин ежемесячно приходят к военкоматам добровольно. А у нас, таких свободных, полно кадров, когда сотрудники военкоматов хватают людей и силой тянут в армию. Это тотально деморализует страну. Оказывает ненадлежащее впечатление на иностранных партнеров. Сказать, что свобода воюет с тиранией – не очень похоже. Когда на свободе силой хватают людей и тянут в армию", – рассказал Алексей Арестович.

Экс-советник ОП считает, что тотально изменять систему мобилизации, поощрений к ней и социальную поддержку нужно было после первых 100 дней полномасштабной войны. Тогда, по словам Алексея Арестовича, если бы в Украине были проблемы с мобилизацией, то намного меньше, чем сейчас.

Как можно выпускать военнообязанных из Украины

Алексей Арестович считает, что военнообязанных мужчин призывного возраста нужно отпускать за границу, но частично. По его мнению, обеспечено это должно быть следующим образом. Например, сроком до 21 дня мужчина может выезжать из Украины без каких-либо специальных документов: имея только паспорт и отметку о военном учете.

“Но он подписывает в военкомате обязательства, как только ему должным образом сообщат, что он должен вернуться – возвращается в страну в трехдневный срок или в течение недели. Я думаю, этого достаточно, чтобы приехать из любой точки мира. Если он этого не делает, мы его честно предупреждаем, как государство, что он поражается в гражданских правах. То есть считается уклонистом и становится на специальный "красный" учет. Что с ним потом делать – после войны будем решать. Надо будет смотреть, сколько таких людей. Если их будет два миллиона, это одна политика, если их 20 тысяч, совсем другая”, – говорит экс-советник ОП.

По словам Алексея Арестовича, человек должен понимать, что его поведение будет иметь последствия. В частности, он может понести уголовную ответственность.

Если мужчине необходимо уехать за границу на больший срок, экс-советник ОП предлагает потребовать предоставления соответствующих документов. Например, если мужчина уезжает на 45 дней, он должен предоставить справку об обучении, лечении, необходимости быть с семьей, спортивных соревнованиях, бизнес-потребностях и т.д. Пакет документов должен быть простым, а список уважительных причин – исчерпывающим.

“Если речь идет о 60 днях и более, то может прилагаться еще один документ. То есть все это можно рассмотреть, но общий принцип должен быть таким, что государство доверяет гражданину. Если человек нарушил, например, его выпустили на 45 суток, он пробыл 60, но потом вернулся, то должен дать объяснение. И в следующий раз его уже не выпускают за нарушение. Или полгода не дают уезжать. То есть должно быть положительное поощрение. Ее поражают в правах, но не преследуют, это очень разные вещи. То есть дают понять, если ты нарушил то, что предоставило тебе государство, полгода посидишь подумаешь или вообще не сможешь уехать. Мы понимаем, что об этом можно дискутировать”, – рассказал Алексей Арестович.

Для граждан, работающих за границей и имеющих долгосрочные контракты, например моряков, нужно рассмотреть отдельные условия. По словам экс-советника ОП, таким образом, в Украине можно частично обеспечить открытые границы и свободу для военнообязанных мужчин. Они могли бы выезжать к семьям, лечиться, работать или отдыхать.

Сколько мужчин может сбежать за границу

Мужчины, которые выедут за границу и не вернутся в Украину, конечно будут, говорит Алексей Арестович. Однако, по его словам, их количество не будет критическим.

“Тогда мы поражаем их в правах как граждан Украины, степень этого поражения мы можем рассмотреть. Я не думаю, что это будет массовое бегство. Даже если 50 или 100 тысяч не вернется. Значит, эти люди выбрали другую судьбу. И тогда возникает вопрос, а зачем они нам нужны такие в Украине? Чисто исторически, зачем нам люди, не желающие ее защищать. Но все это сработает только комплексно", – рассказал экс-советник ОП.

По его словам, перед тем как частично открывать границы, необходимо исправить мобилизационную кадровую политику в Вооруженных силах и Силах обороны.

“И когда мужчина поймет, что его на улице не поймают, не запихнут в бусик и не повезут в военкомат, а на второй день он не будет где-то воевать под Бахмутом. А что он будет предупрежден своевременно, сможет упорядочить свои дела, выбрать бригаду, подразделение, его используют по специальности, должным обраом научат, он будет иметь определенные гарантии во время службы, будет ротироваться своевременно. И, например, через год его будут вообще отпускать в гражданку с условием, что его снова не мобилизуют полгода”, – говорит Алексей Арестович.

Тогда количество мужчин, которые не желают мобилизоваться, боятся и хотят убежать, уменьшиться минимум вдвое, считает экс-советник ОП. Он подчеркнул, что просто так открыть границы сейчас нельзя – необходимы комплексные меры.

Что касается законопроекта, который предлагают депутаты

Алексей Арестович рассказал, что отпускать военнообязанных мужчин в обмен на взносы на ВСУ, как предлагают депутаты, можно. Схожие примеры есть в мировой истории, однако есть нюанс.

“Например, Турция. Там обязательна военная повинность. Но если человек не желает служить, он может откупиться. То есть, можно рассмотреть и так. Но не будет ли вопросов. Скажем, 13 тысяч гривен за границей заработать не сложно. Не приведет ли это мероприятие к массовому выезду мужчин прямо сейчас – это огромный вопрос. Или нужно ставить большую планку, более высокую. 13 тысяч гривен, 300 евро, это вообще ни о чем. Это сбегут все тогда. Надо ставить планку, которая будет обременительной для работающих. Но достаточной для того, чтобы человек, который действительно работает за границей и содержит семью, смог заплатить. Я допускаю это, но это может быть только одной из мер”, – считает экс-советник ОП.

Что делать с теми, кто незаконно уехал из страны

Тех, кто незаконно уехал из Украины после 24 февраля 2022 года, необходимо поражать в правах, говорит Алексей Арестович. Однако, по его мнению, это не должна быть уголовная ответственность.

“Как бы мы ни разворачивались к людям лицом, мы понимаем, что войну невозможно выиграть добровольцам, все равно придется мобилизовать. А что будет, если мы будем поощрять или прощать уклонистов от мобилизации? Но степень этого поражения нужно обдумывать. Сейчас много было криков о том, что их нужно уголовно преследовать. Я на данном этапе так не считаю”, – рассказал Алексей Арестович.

Он предлагает установить срок "добровольного возвращения". К примеру, те, кто вернется из-за границы до 1 апреля 2024 года и станет на учет, получит амнистию.

"Полгода дадим, возвращайтесь, мы вас не преследуем, вы будете на обычном военном учете, как обычные граждане", — говорит экс-советник ОП.

Те, кто не вернутся в установленный срок, должны быть поражены в правах, считает Алексей Арестович.

“Мы говорим, что сейчас уголовно вас не преследуем, но после войны, если вернетесь, будем разбираться с каждым по отдельности. А если война закончилась, например, и вы не вернулись, то мы будем думать, что с вами делать принципиально, как с гражданами, вызбравшими другую жизнь”, – предлагает экс-советник ОП.

Алексей Арестович говорит, что обществу нужно дать сигнал, что государство меняет политику в области обеспечения прав военнослужащих, членов их семей, мобилизованных и тех, кто сейчас находится за границей.

"Мы начинаем общественную дискуссию широкую, в качестве экспертных групп из Верховной Рады, Кабмина, Министерства обороны и общественных организаций и производим пакет для тех, кто мобилизован, тех, кому придется мобилизоваться и для тех, кто за рубежом и не хочет возвращаться. Этот пакет должен быть построен на принципах доверия человеку. И даже если он убежал и не хочет возвращаться, пока нет никаких криминальных угроз в стиле мы вас будем репрессировать. А переводить потенциальную уголовную ответственность в финансовую. Хорошо, работай за границей, но заплати за того парня, который воюет за тебя", – говорит Алексей Арестович.

По его мнению, это будет разумным решением, которое уравняет социальную справедливость и позволит не потерять граждан с одной стороны. С другой – обеспечить достаточное количество людей в армии.

“Такой подход должен быть. Тогда доверие к власти, армии возрастет и обязательно найдутся люди, которые скажут: "Ну хорошо, на таких условиях я готов защищать Родину". Выпуск за границу – это всего десять процентов реальной проблемы”, – считает экс-советник ОП.

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