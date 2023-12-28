Все подробности о блокпостах в Киеве и области: для чего их установили и как долго они будут

Продолжаться проверки с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года.

В Киеве и области разворачивают дополнительные блокпосты, а также полицейские будут активно проверять торговые центры, вокзалы и больницы.

Что происходит, будут ли раздавать там повестки — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

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Блокпосты установят в разных районах Киева. Люди засыпали сеть новыми видео, а мужчины снова активно по-братски предупреждают друг друга о проверках в разных концах города. На видео уже отреагировали и военные. Ведь снимать блокпосты и все, что касается военных или критической инфраструктуры – запрещено.

Для чего блокпосты

Украинцы уверены, блокпосты устанавливают для вручения повесток. В Киевской областной военной администрации это отрицают. Говорят: это усиленные контрдиверсионные и меры безопасности, и решение было принято на совете обороны Киевщины. Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

"Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Будьте бдительны! Если видите, что кто-то делает фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры – сообщите об этом правоохранителям», – сообщили в КОВА.

Проверок станет больше

Правоохранители примут и торговые центры, супермаркеты, вокзалы, больницы и все другие места со скоплениями людей. Подойти проверить документы могут у любого. В администрации объяснили, почему вдруг вводятся такие радикальные меры.

"Такая работа также будет способствовать розыскным мерам. По данным полиции, из-за совершения уголовных и админ. правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек", — прокомментировали там.

Сколько будут продолжаться проверки

Впрочем, столь усиленные проверки не навсегда. Пройдут мероприятия с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года. Напомним, что сначала в Киевской городской государственной администрации говорили, что установка блокпостов — это ради безопасности и обучения и что они будут стоять с 25 по 28 декабря.

Почему начали устанавливать блокпосты именно сейчас

Представители власти говорят, такие активные проверки никак не связаны с мобилизацией, напоминают, в стране до сих пор продолжается война и враг никуда не делся, а готовиться к разным сценариям развития событий и повышать обороноспособность, в частности в столице, лишним точно не будет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ РАСТУТ НОВЫЕ БЛОКПОСТЫ: что происходит, почему дороги пусты, а люди – в шоке?!

Почему люди паникуют

Паника киевлян обусловлена последними новостями, а точнее, законопроектом, который на днях Кабмин внес на рассмотрение Рады, который если примут, то потенциальных мобилизованных станет больше, ведь категории, имеющие сейчас право на отсрочку, станет меньше.

Напомним, 28 декабря стало известно, что в Киевской области разворачивают дополнительные блокпосты, будут проверять ТЦ, вокзалы и больницы.

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