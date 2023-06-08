"Все политики должны видеть, как переживает войну простой солдат": в программе "Мосейчук+" расскажут о работе медиков больницы имени Мечникова в условиях войны

В пятницу, 9 июня, в 21:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера "Мосейчук+" – авторского проекта Натальи Мосейчук. Зрителей ожидают откровенные истории об украинцах — людях, которые влияют на судьбу нашей страны, своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее.

В первом выпуске ведущая "1+1 Украина" посетит место, куда редко попадают журналисты. Это первая и самая главная точка на пути победы жизни над смертью – больница имени Мечникова, расположенная в городе Днепр. Наталья Мосейчук покажет один из дней врачей из Мечникова, работающих на своем фронте и ежедневно спасающих жизнь гражданских и военных.

"К нам привозят не тех, кто может ходить и говорить. Как правило, это молодые ребята, без сознания, в коме, или находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день 90-95% таких пациентов направляют в Мечникова. Есть ситуации, когда сразу после бомбежки абсолютно нет лица. Мать, которая смотрит на своего сына, по каким-то косвенным признакам понимает, что это именно он. Потому что никакой мимики, глаз, носа нет. Все это стерто взрывом. То, что ее сын чудом выживает - это и есть победа врачей. Необходимо все делать дальше для того, чтобы не только на этом первом этапе оказания такой многофункциональной помощи человек выжил, но и для того, чтобы жил дальше", - рассказывает главный врач имени Мечникова Сергей Рыженко.

Ведущая пообщается не только с легендарным врачом Сергеем Рыженко, возглавляющим больницу имени Мечникова, но и с бывшим заместителем главного врача, а ныне начмедом одного из батальонов Юрием Скребцем. А также с нейрохирургом и другими медицинскими работниками. Это будут разговоры об истории пациентов, несмотря ни на что продолжающих свою борьбу за жизнь, о самом страшном диагнозе для военных, о словах, которые даже опытным врачам тяжелее всего говорить близким пациентам, о настоящем и что будет ждать в будущем.

"Все политики должны видеть, как переживает войну простой солдат: эти этапы эвакуации, эти условия, в которых ему оказывают помощь. Особенно видеть мам и женщин, потому что за ними будущее", – отметил главный врач имени Мечникова.

Смотрите премьеру "Мосейчук+" в пятницу, 9 июня, в 21:30 на телеканале "1+1 Украина".

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