Все превратилось в пепел: история многодетной семьи из Ирпеня, которая осталась без крова над головой

Все превратилось в пепел: история многодетной семьи из Ирпеня, которая осталась без крова над головой

Без жилья и почти без веры в завтра. Многодетная семья из Ирпеня осталась без крова. Таких историй уже тысячи. В этой семье – четверо детей и им просто негде жить. Российский снаряд из четырех сотен жилищ нового жилого комплекса забрал именно их квартиру.

Последствия этого попадания увидела корреспондент ТСН Юлия Кириенко и рассказала историю семьи в эфире телемарафона "Единые новости".

Инна с мужем впервые после освобождения Ирпеня видят, во что россияне превратили их квартиру. От только что отремонтированного жилья в современной новостройке остались только стены, и то не все. А имущество превратилось в пепел.

Эта история стала одной из десятков тысяч в Украине. Но особенная тем, что теперь четырем детям Инны и Александра совсем негде жить. У первоклассника Ярослава вместо письменного стола что-то, напоминающее обычный табурет, стоящий вплотную к кроватке.

Сейчас они нашли убежище в трехстах километрах от родного дома. Все четверо детей вместе с родителями живут в маленькой комнатке родительского дома Инны.

Ехали и надеялись, что через неделю вернутся. Этого очень хотели дети. Особенно девочки, не успевшие забрать с собой свои любимые игрушки. Даже тогда, когда узнали, что в квартиру попал снаряд, все равно верили, что они уцелеют и чудо случилось. Сохранился мишка. Он до сих пор пахнет гарью, но это не мешает Виктории его прижимать к себе. Этот мишка для девочки незаурядная ценность. Это ведь последняя игрушка, которую девочке подарила ее мама, перед тем, как очень заболела и умерла.

Также читайте В Офисе генпрокурора сообщили, сколько в Украине детей уже пострадали от российской агрессии

Эти четверо детей не все между собой родные братья и сестры. Инна и ее муж Александр поженились несколько лет назад. Когда у каждого уже было по двое своих детей. Чтобы всем было где жить, супруги собрали вместе свои сбережения, еще немного денег взяли у родственников и приобрели общее жилье. Незадолго до полномасштабного вторжения закончили ремонт. И в мгновение ока все забрала война.

Где будут жить – Инна с мужем до сих пор не знают. Ведь восстанавливать разрушенное войной жилье просто не за что. Пока только подали в "Дию" заявку об уничтоженном имуществе. В свою очередь дети с абсолютно взрослой уверенностью верят, что домой они вернутся.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: