"Все произошло за считанные секунды, открыл окно и бросился вниз": подробности гибели мужчины в луцкой больнице

"Все произошло за считанные секунды, открыл окно и бросился вниз": подробности гибели мужчины в луцкой больнице

Мужчина выбросился из окна четвертого этажа.

В госпитале в Боголюбах, возле Луцка, 78-летний мужчина, лечившийся там от "ковида", выпал с четвертого этажа. От травм пациент скончался на месте.

О том, почему произошла трагедия - 22 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Дежурный врач выбежал сразу на улицу. Там травмы были несовместимы с жизнью. Сразу была констатирована смерть", — отметил медицинский директор по лечебной работе Юрий Филипчук.

Как все было – видел сосед по палате. Медикам он рассказал, что погибший поздно вечером подошел к окну, открыл его – и бросился вниз. Поделать тот ничего не мог – потому что все произошло в считанные секунды. Основная версия полиции – самоубийство.

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"Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели", — рассказали правоохранители.

В медучреждении рассказывают, мужчина родом из Львовской области. К ним попал три недели назад в тяжелом состоянии. У него были сопутствующие заболевания. На аппарате ИВЛ не был, однако постоянно нуждался в кислороде. Каких-либо нервных расстройств у погибшего медики не замечали. Хотя, рассказывают, такие случаи, когда больные после "ковида" страдают депрессией, не единичны.

В Боголюбах больной коронавирусом пациент выпал с четвертого этажа больницы | Новости Украины

"Конечно, гипоксия может повлечь за собой такие вещи и вызывает у пациентов не только в нашем отделении, в нашей стране, но и по всему миру. Как один из факторов", — объясняет Юрий Филипчук.

Предварительно известно, что трагедия произошла после того, как погибший по телефону пообщался со своей дочерью. Мог ли этот разговор стать причиной самоубийства – будут выяснять в полиции.

Напомним:

В Харькове с 9 этажа выпала 24-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

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