- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 488
- Время на прочтение
- 2 мин
"Все пылает. В доме — огромная дыра": жители Днепра шокировали, как выжили во время попадания дрона
Массированная ночная атака дронов на Днепропетровщину: в Днепре беспилотник разрушил верхние этажи многоэтажки, есть погибшие и раненые дети. В Кривом Роге под ударом инфраструктура.
Утром взрывы прогремели в Кривом Роге, а в Днепре ночь стала трагической. В результате массированной атаки вражеских беспилотников в областном центре погибли три человека, еще десять получили ранения. Силы ПВО сбили 40 дронов над Украиной, однако избежать попаданий не удалось.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.
Последствия атаки на Днепр
Серия взрывов прогремела в Днепре среди ночи, когда жители спали. Один из вражеских беспилотников попал прямо в жилую многоэтажку. Удар был такой силы, что квартиры с шестого по девятый этажи превратились в руины.
Спасатели, прибывшие на место, работали в условиях сильного задымления. Им удалось вывести из огненной ловушки двух детей и четырех взрослых.
«Вышли в подъезд — а там все в дыму. Загорелось, воняло ужасно. Сидели на балконе, прикрывались мокрыми футболками, чтобы можно было дышать. Потом пожарные пришли и вытащили нас под руки», — говорит очевидец.
Погибшие и раненые жители Днепра
К сожалению, известно о трех погибших жителях. Еще одна девушка пока не выходит на связь — ее поиски продолжаются под завалами. Среди десятка раненых есть дети — девочки 9 и 14 лет.
«Малых спрятали в ванной. Соседи в чате написали, что прилет в другой подъезд. Я оделся, вышел посмотреть — а тут все горит. Дыра! Просто огромная дыра в доме!» — говорит очевидец.
Разрушения в Кривом Роге и Днепре
Всего в Днепре изуродовано по меньшей мере 13 жилых домов. Кроме частного жилья, повреждения получил выставочный зал Союза художников, магазин музыкальных инструментов и административное здание.
Параллельно с атакой на Днепр враг целился по Кривому Рогу. Там под ударом оказался объект инфраструктуры, из-за чего возник пожар. Известно о по крайней мере одной раненой женщине. Ситуация в регионе остается напряженной, спасательные работы продолжаются.
