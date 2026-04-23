"Все пылает. В доме — огромная дыра": жители Днепра шокировали, как выжили во время попадания дрона

Последствия атаки по Днепру

Утром взрывы прогремели в Кривом Роге, а в Днепре ночь стала трагической. В результате массированной атаки вражеских беспилотников в областном центре погибли три человека, еще десять получили ранения. Силы ПВО сбили 40 дронов над Украиной, однако избежать попаданий не удалось.

Серия взрывов прогремела в Днепре среди ночи, когда жители спали. Один из вражеских беспилотников попал прямо в жилую многоэтажку. Удар был такой силы, что квартиры с шестого по девятый этажи превратились в руины.

Спасатели, прибывшие на место, работали в условиях сильного задымления. Им удалось вывести из огненной ловушки двух детей и четырех взрослых.

«Вышли в подъезд — а там все в дыму. Загорелось, воняло ужасно. Сидели на балконе, прикрывались мокрыми футболками, чтобы можно было дышать. Потом пожарные пришли и вытащили нас под руки», — говорит очевидец.

Погибшие и раненые жители Днепра

К сожалению, известно о трех погибших жителях. Еще одна девушка пока не выходит на связь — ее поиски продолжаются под завалами. Среди десятка раненых есть дети — девочки 9 и 14 лет.

«Малых спрятали в ванной. Соседи в чате написали, что прилет в другой подъезд. Я оделся, вышел посмотреть — а тут все горит. Дыра! Просто огромная дыра в доме!» — говорит очевидец.

Разрушения в Кривом Роге и Днепре

Всего в Днепре изуродовано по меньшей мере 13 жилых домов. Кроме частного жилья, повреждения получил выставочный зал Союза художников, магазин музыкальных инструментов и административное здание.

Параллельно с атакой на Днепр враг целился по Кривому Рогу. Там под ударом оказался объект инфраструктуры, из-за чего возник пожар. Известно о по крайней мере одной раненой женщине. Ситуация в регионе остается напряженной, спасательные работы продолжаются.

