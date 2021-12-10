"Все равно будем двигаться в НАТО": Резников резко ответил о "красных линиях" Кремля

"Все равно будем двигаться в НАТО": Резников резко ответил о "красных линиях" Кремля

Вступление в Альянс является "предусмотренным Конституцией Украины", отметил глава Минобороны.

В Министерстве обороны Украины заверили, что, несмотря на все "красные линии" Кремля, Украина будет двигаться к вступлению в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Глава Минобороны отметил, что вступление в Альянс предусмотрено Конституцией Украины. Также он добавил, что решение о принятии Украины в НАТО когда-нибудь состоится путем голосования.

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"Несмотря на все "красные линии" в Кремле, мы все равно будем двигаться к направлению НАТО, потому что это предусмотрено нашей Конституцией. Политическое решение о принятии нас в НАТО — оно когда-нибудь состоится путем голосования, путем консенсуса среди стран Альянса. Это де-юре. Но нам нужно брать стандарты НАТО, их имплементировать и, соответственно, стать членами НАТО де-факто", — сказал Резников.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что "красные линии" – это создание угроз для РФ с территории Украины. Путин неоднократно заявлял, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя переговоры американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, заверил, что, по мнению Байдена, вопрос вступления Украины в НАТО должен решать украинский народ.

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