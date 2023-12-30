"Все равно мы все умрем" и бронь для бизнеса: скандальные заявления экс-помощницы Залужного о мобилизации

Бывшая внештатная советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, не являющаяся кадровым офицером и отвечающая за награждение Героев, в одном из интервью сделала ряд скандальных заявлений по мобилизации в Украине.

ТСН.ua собрал все, что известно о высказывании Аллы Мартынюк.

"Все равно мы все умрем"

Алла Мартынюк 28 декабря в интервью ISLND.TV. заявила, что лучше погибнуть на войне, как Герой, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или тебя переедет машина.

Она также посоветовала женщинам не паниковать, что их сын погибнет на войне, ведь "все мы когда-нибудь умрем".

"Все равно мы все умрем, мы все не вечны... Но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно – это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина тебя переедет", – сказала она. .

Мартынюк посмеялась над уклонистами

В том же интервью Алла Мартынюк со смехом рассказала, как мужчины пытаются покалечить себя, чтобы не попасть в армию.

"Главное, чтобы никто не суициднулся, чтобы не попасть в армию... Иногда отстреливают себе ногу, пальцы отрезают... Бывают разные ситуации", — сказала она.

Кого не стоит мобилизовать

По мнению Мартынюк, законным путем мобилизации мог бы избежать крупный бизнес, закрывающий потребности военных Вооруженных сил Украины.

Так, по ее словам, если этот бизнес завести на войну, то прекратится помощь армии.

"К сожалению, сейчас государство и Министерство обороны не справляются все равно с обеспечением... Поэтому тех людей, которые донатят масштабно — у них, возможно, могла бы быть какая-то квота от того, чтобы они шли воевать. Но это те, которые прям на миллионы закупают тех же дронов…", — добавила Мартынюк.

Она также посоветовала очень много донатить, тогда вас, "возможно, не мобилизуют.

"Я считаю, что это было бы правильно", — добавила экс-помощница Залужного.

Реакция Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандальные заявления Аллы Мартынюк. По его словам, внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ.

Валерий Залужный также добавил, что с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах.

"Во избежание манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", — говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ.

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