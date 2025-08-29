"Все разбито, а икона держится": люди, которые выжили во время кровавой атаки на Киев, рассказали о чудесах

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Реклама

В Дарницком районе Киева спасатели уже завершили разбор завалов. Там россияне обстреляли жилой дом и убили его жителей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

С Игорем съемочная группа ТСН поднимается на 5 этаж. В защитных касках и в сопровождении спасателя. Лестница до сих пор усеяна стеклом.

Реклама

Игорь в ту ночь был дома вместе со своей девушкой. Оба проснулись от мощных прилетов.

«Все развалено, опрокинуто, двери сюда залетели. Было несколько пролетов перед этим, но где-то далеко, дом несколько раз пошатнулся, а все случилось даже не в секунду мы только осознали, что весь дом в пыли», — говорит Игорь Ярошенко.

Из дома они, как и другие соседи, выбежали в домашних тапочках. То что увидели, Игорь называет настоящим адом.



«Когда спустились на первый этаж слева были завалы, мы услышали крики люди сбежались, начали откапывать, откопали двух детей, снова произошел „прилет“ „Шахеда“. Слава Богу с той стороны, откопали двух детей, одного Максим зовут надеюсь, что они живы. Трудно передать, какие были эмоции. Ну мы сколько могли откопать, чтобы они дышали. Дальше не двигали, потому что один кричал голова болит, потому что была под глыбой бетона», — говорит он.

Со слезами на глазах Игорь говорит, в ту ночь потерял своего друга Валерия. Он также жил на 5 этаже, впрочем в той части дома, куда пришелся эпицентр удара.

Реклама

«53 года, был недавно день рождения, он занимался сварочными работами. Простой, обычный дядя господин. Мы буквально пили там вечером кофе общались», — говорит он.

Сам Игорь, как и его девушка, обошлись лишь царапинами. Это он называет чудом и говорит, что спасением обязан иконе, единственной вещи, которая так и осталась висеть неповрежденной на своем месте.

«Эту икону подарила мне мама и сказала, что она будет оберегать от неприятностей и за два дня до того мы сняли постирали шторочку, красиво повесили и вот через сутки такое случается. Все разворочено, а ни полотенце не слетело и она держится на гвоздике висит. Все таки есть Господь на свете и справедливость будет восстановлена. И все люди, которые это натворили будут наказаны, я верю в это», — говорит мужчина.

Икона, которая уцелела во время обстрела / © ТСН

Игорь осторожно снимает со стены икону и складывает вместе с другими уцелевшими вещами в небольшой пакет. Говорит, теперь этот оберег будет беречь еще бережнее.

Реклама

Тем временем в соседней квартире, уцелевшее имущество собирает Елена. Во время удара она спала — стена упала на стол и это ее спасло. Под бетонным перекрытием она была в течение двух часов.

«Мне повезло, мне чудом повезло. Был взрыв, до этого был прилет и буквально 2-3 секунды и второй есть. Я вскочила, но не успела ничего. После прилета я два часа пролежала здесь. На стол упала стена и не было не завалило до такой степени, что одна рука двигалась больше ничего», — говорит Елена Панова.

Елена говорит — обошлась только синяком и к врачу еще не обращалась. Признается — до сих пор не осознает всего что произошло.

На улице, с пакетами вещей, которые удалось собрать ждет еще одна жительница этого дома. Сегодня она тоже впервые зашла в свою разрушенную квартиру. Она не многословна, единственное показывает нам то, что в ту страшную ночь таки уцелело в ее доме.

Реклама

«Моя квартира с флажком, с флагом. Флаг уцелел и я цела», — говорит она.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 29 АВГУСТА — ПЯТНИЦА