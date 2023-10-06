"Все разрушено. Ничего нет": как люди в Харькове пережили ракетный удар по жилому дому

Российская террористическая армия с утра, 6 октября, атаковала Харьков двумя ракетами "Искандер". Оккупанты попали в жилой массив, где погибли 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка. Другие люди пережили шок, потеряли имущество и приходят в себя от страшного утра.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Родные верили, что 10-летний Тимофей и его бабушка живы, но чуда не произошло

На месте развалин в Харькове еще на рассвете в кроватях спали люди. Мощный взрыв раздался в 6:40 – на голову людям полетели обломки и стекло. Вот что говорят потерпевшие из-за ракетного террора России:

"Мы спали. На голову упало. Все разбито. Квартиры совсем нет".

"Единственное место уцелело – там мы спали. Все разрушено. Нет ничего"

На месте прилета несколько часов дежурили родители и соседи пропавшего 10-летнего мальчика – с надеждой следили за поисковой операцией. Неизвестна была и судьба бабушки ребенка. В момент удара они находились дома вместе с семьей. Впрочем, через полтора часа после попадания спасатели сообщили: ребенка нашли мертвым. Впоследствии получили тело и его 68-летней бабушки.

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото: ГСЧС Украины

"Тимофий. Ему было 10 лет. Он спал дома у себя. Находился в пижаме. И российская ракета унесла сегодня утром его жизнь. Его брат и его семья сейчас находятся в больнице им оказывается медицинская помощь", — говорит руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов

Женщина с раненой кошкой несколько часов караулила возле дома

Спасатели сразу прибыли на место российского теракта и вытащили из-под завалов 7 человек.

В общей сложности почти 3 десятка человек в результате ракетной атаки получили ранения. Среди них Евгения. Женщину порубило обломками стекла, однако от госпитализации она отказалась. С раненой кошкой на руках несколько часов подстерегала возле разрушенной квартиры.

"Все упало на меня. Я в углу спала, была накрыта, так Бог миловал", — говорит женщина.

Сегодня женщина будет ночевать у родных. Остальные харьковчане, оставшиеся без крова, нашли временное жилье.

"Сейчас к нам обратились 17 семей, нуждающихся в расположении. Мы селим их в гостиницах. У нас есть такая возможность", — говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

На месте обстрела обнаружили обломки ракеты РФ

Впрочем, ехать от своего — уже разрушенного дома люди не спешили. Ждали, когда из-под завалов спасатели достанут хоть какие-то уцелевшие вещи. При разборе конструкций правоохранители отыскали остатки российской ракеты.

Ракетный удар по Харькову 6 октября

"Я хочу продемонстрировать такой кусочек ракеты этой "Искандер". И очень символично что здесь написано "сделано в России". Российские ракеты убивают гражданских людей. Российские ракеты убивают наших детей", — говорит руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

За утро россияне ударили по Харькову дважды. Еще одна ракета попала в дорогу вблизи жилых домов. Там загорелись автомобили, в квартирах рядом вынесло окна.

Напомним, что происходит в селе Гроза на Харьковщине, где Россия совершила теракт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная атака по Харькову! Дома разбиты! Погиб мальчик и его бабушка!

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