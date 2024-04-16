Все решится через две недели: как война в Израиле влияет на помощь США Украине

Ближайшие две недели станут решающими для Украины. Помощь от США пока так необходима Украине и если Вашингтон не проголосует за ее выделение, ситуация на фронте может осложниться еще больше. Между тем, в самом Конгрессе есть положительные сдвиги. Все идет к тому, что украинский вопрос вот-вот могут вынести на голосование, чтобы не помешала новая война в Израиле.

Что будет, если США покинут Украину, что об этой угрозе говорят депутаты и сам президент Зеленский, и как ситуация на Ближнем Востоке угрожает Украине? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Можно ли верить заявлениям сенатора?

Партнеры Украины подали четкий сигнал. Вопрос выделения денег Украине уже на финальном этапе решения. Речь идет об обещанных США 60 миллиардах долларов — помощи, которую уже несколько месяцев задерживает и даже не выносит на голосование действующий Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.

Его коллега, лидер республиканского меньшинства в Сенате Чак Шумер, после встречи с Байденом подчеркнул, что вопрос решен. По его мнению, альтернативы уже принятому Сенатом документу, содержащему 60 миллиардов для Украины и еще деньги для Израиля и Тайваня, даже придумывать не стоит:

"Лучший способ направить помощь Израилю и Украине — это рассмотреть и принять в Палате представителей одобренную сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим странам".

Украина останется без помощи США?

Ну что ж, поверим этому благодетелю на слове, но не забывайте, что подобное уже звучало неоднократно. И всегда что-то им мешало: Трамп вмешается, то очередные каникулы наступят. Бьют тревогу уже и в Украине. Нардеп от "Слуги Народа" Сергей Демченко заявил, что если в течение двух недель за помощь не проголосуют, Украина может остаться без американских денег вообще, а значит, без боеприпасов, артиллерии, танков, ПВО и так можно продолжать до бесконечности.

Напомним, что в конце 2024 года у американцев очередная президентская гонка, поэтому и приоритеты немного другие. Без них нам будут помогать только европейцы.

“Если снова будет какой-то сбой в этом вопросе, возможно, в этом году мы останемся со своими ресурсами без помощи США. Я допускаю такой вариант, если они действительно войдут в полноценный избирательный режим, когда политические события могут захлестнуть все другие вопросы», – говорит Сергей Демченко.

Санкций недостаточно

Критикует, но, конечно, дипломатично, проделки США и президент Владимир Зеленский. В своем обращении к народу 14 апреля президент акцентировал внимание на том, что все российские ракеты и иранские Шахеды составлены из западных комплектующих. Несмотря на многочисленные санкции, обеим диктаторам и в Москве, и в Тегеране удается их ввозить и клепать новые орудия смерти. В то же время Украина до сих пор не получила все необходимое для их сбития: самолеты и другие средства ПВО :

“Современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы ПВО способны давать защиту жизни – сейчас на Ближнем Востоке это было продемонстрировано, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и «шахеды», направленные против Израиля. Весь мир видит, что такое подлинная защита. Видит, что это возможно.

Напомним, что 14 апреля Иран нанес по Израилю величайший в истории человечества ракетно-дроновый удар. По разным оценкам, всего на Израиль полетели более 400 воздушных целей, 99% из которых не долетели до цели или были сбиты. Это потрясающая эффективность ПВО.

Как уже сказал Зеленский, ключевую роль здесь сыграла авиация, причем не только израильская. В отражении атаки приняли участие США, Великобритания, Франция и даже Иордания. 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что поднял французские самолеты на помощь Израилю:

“Франция осуществила перехват иранских ракет и дронов, нацеленных на Израиль 14 апреля, по запросу Иордании. У нас есть авиабаза в Иордании… Этими выстрелами было нарушено воздушное пространство Иордании. Мы подняли самолеты и перехватили то, что должны были перехватить”.

В отражении той атаки приняла участие даже принцесса Иордании Сальма. Не так давно она стала первой женщиной-военным пилотом в стране, а в ночь на 14 апреля сбила аж 6 дронов. Такая отчаянная помощь союзников связана с тем, что Израиль не мог просто физически сам отразить такое нашествие.

Украине же о такой помощи остается только мечтать. В Великобритании ясно дали это понять.

“Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки. Сложность того, что вы предлагаете, заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может повлечь за собой эскалацию ситуации”, — отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Нужно только оружие

Впрочем, ВСУ готовы и сами решить этот вопрос, чтобы оружие дали и не вставляли "палок в колеса".

"На этой неделе мы попробуем еще раз". Это слова спикера палаты представителей США Майка Джонсона. Именно он всю зиму и начало весны не выставлял помощь Украине на голосование и вот надеется, что это удастся.

Но здесь есть важный нюанс. Он говорит о помощи Израилю. Хотя финансирование Киева и Тель-Авива объединено в один документ, многие эксперты считают это плохим звоночком. Опять же если пакеты помощи хотят разделить, Украина может остаться без помощи США.

По словам Джонсона, работа над документом продолжается прямо сейчас. Что он имел в виду, непонятно. Как пишет Радио Свобода, скандальный политик сейчас пытается усидеть на двух стульях: объединить республиканское большинство в Палате представителей и избежать угрозы отставки с должности спикера.

Несколько месяцев назад, в октябре 2023 года, такая отставка фактически положила конец политической карьере его предшественника Кевина Маккарти. Как видите, эта политическая игра щекочет нервы уже всем не только в Штатах, но и в Украине.

Шольц о конце войны

Запад еще долго будет вооружать Украину, поскольку война будет не короткой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, уже вскоре после начала войны стало ясно, что она надолго, поэтому его стране и другим партнерам Украины придется до последнего поставлять Украине технику и боеприпасы. Когда закончится война, пока сказать невозможно, он уверяет, что у нее есть одно возможное окончание и только тогда с Путиным можно будет о чем-то говорить.

В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска. Россия не должна выиграть эту войну, и эта война не будет короткой. Нам еще долго придется снабжать оружием и боеприпасами в Украину”.

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