Все табу будут сняты, все необходимое оружие для победы будет предоставлено Украине — эксперт

Российский математик, публицист и политический деятель из США Андрей Пионтковский считает, что один из итогов Мюнхенской конференции безопасности в том, что иностранные политики осознали: сейчас Украина ведет борьбу не только за себя.

Такое мнение Пионтковский высказал в эфире телеканала Freedom.

"Главный вывод состоит в том, что европейская и западная политические элиты наконец-то осознали, что сейчас лежит на весах и что происходит, говоря словами одного поэта. Также они осознали, что Украина сейчас ведет борьбу за безопасность всего Запада и что от исхода этой войны зависит, в каком мире будем жить мы и наши дети в ХХІ веке", — говорит российский публицист.

Эксперт подчеркнул, что из этого осознания следует решимость Запада сделать все для достижения победы Украины.

"Закончилась дискуссия, которую мы наблюдали в американской администрации в течение этого года между двумя концепциями — концепция победы Украины, которую еще 25 мая прошлого года сформировал в Киеве министр обороны США Остин и другая концепция, которая пользовалась популярностью в той же администрации — это непоражение Украины. Вот эти "непоразившиеся" во время дискуссий внутри западного лагеря пытались наложить определенные табу на те виды оружия, которое они считали наступательным", — говорит Пионтковский.

Эксперт назвал самым важным для всего цивилизованного мира выступление британского премьер-министра Риши Сунака: "Он обрушился на тех "осторожных", которые имели возражения по поводу передачи такого количества вооружения, якобы они будут "обнажать собственную оборону". Риши Сунак отметил, что Украина сейчас защищает западный союз и спросил, зачем они держат эти горы оружия, чтобы защитить себя от возможной агрессии Востока? Сейчас этим занимается Украина и лучший способ решить этот вопрос — послать оружие ей".

Премьер-министр в своем выступлении подчеркнул, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, дальнобойность которых позволяет достигать любых целей на европейской территории России. Он также заявил, что необходимо срочно передать Украине современные западные самолеты и Великобритания сейчас готовит своих летчиков для работы на этих самолетах.

"Вывод таков: все табу будут сняты, все необходимое оружие для победы будет предоставлено Украине", — подчеркнул Андрей Пионтковский.

Напомним, ежегодная 59-я Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу. Однако заявления, произнесенные там мировыми лидерами, являются определенным индикатором настроений, которые сейчас царят на Западе в целом, и в Европе, в частности, где впервые со времен Второй мировой уже год идет полномасштабная кровавая война. Что Украина продвигала в Мюнхене – в материале ТСН.ua.

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