"Все указывает на то, что Трамп пообещал Путину Донбасс" — экс-советник Минобороны Германии

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Все указывает на то, что президент США Дональд Трамп пообещал кремлевскому диктатору Путину Донбасс.

Об этом сказал бывший советник министра обороны Германии, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью ТСН.ua.

Учитывая переговоры США, Украины и России на днях в Абу-Даби, Нико Ланге рассказал, готов ли Путин согласиться на какое-то мирное соглашение, возможно, о временном прекращении огня.

«Мы не должны попадать в ловушку мышления Трампа. После долгой войны не бывает такой вещи, как великое мирное соглашение, резкий прорыв, после которого все заканчивается и все счастливы. Может быть, будет мирный процесс. Возможно, будет долгий и болезненный процесс переговоров. Длительные переговоры по многим деталям могут к чему-то привести. Но просто потому, что где-то возникают примитивные идеи, нам не нужно всем становиться примитивными и верить в сделку. Это смешно. Другое дело — Трамп хочет этих встреч. И я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, заинтересованы в том, чтобы не раздражать Трампа. Это главная причина, почему встреча проходит. Ведь позиции (Украина и Россия — ред.) принципиально несовместимы. Я не вижу, чтобы они стали совместимы только благодаря встречам в Абу-Даби», — сказал он.

По мнению Ланге, самое важное — это продолжать и усиливать давление на Путина, чтобы иметь реальную готовность к переговорам с российской стороны. Теперь очевидно, что этого нет.

«Россия снова начала подвергать сомнению легитимность украинского президента, поднимая вопросы, которые, казалось, уже остались на заднем плане, однако снова выныривают. Поэтому, думаю, нам следует быть осторожными с ожиданиями. Шанс еще есть. Шанс, над которым Украина очень упорно трудилась. Украина способна причинить России больше боли глубокими ударами по (территории — ред.) России, затоплением кораблей, специальными операциями украинских разведывательных служб», — сказал он.

Возможно, по словам эксперта, придет момент, когда Россия будет готова к разговору о секторальном прекращении огня: давайте больше не стрелять по инфраструктуре друг друга; давайте больше не проводить специальных операций… Это было бы достижением Украины настолько усилить боль (от этих дальнобойных ударов — ред.), чтобы появилась готовность со стороны Москвы говорить об этом.

«Моя осторожная надежда — со временем, не после этих переговоров в Абу-Даби, а в течение нескольких, может быть больше готовности к секторальному прекращению огня. Но, говоря реалистично, мы очень далеки от полного прекращения огня или мирного соглашения. Со всем уважением, я считаю, что Уиткофф (спецпосланник Трампа Стив Виткофф — ред.) до сих пор имеет много ошибочных представлений о позиции России и относительно того, что возможно, а что нет. Я думаю, что он верит в вещи, которые явно не позиция российской стороны», — отметил он.

Кроме того, эксперт очертил еще одну проблему.

«И напоследок. Если вы внимательно послушаете, что россияне постоянно говорят, то, возможно, Аляске и Аляске (саммиту Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года — ред.) американцы давали россиянам обещания, которые сейчас не могут выполнить. Это часть проблемы», — объяснил он.

Отвечая на вопрос по поводу территориальных уступок со стороны Украины, Ланге сказал: «Все, что вы слышите от Ушакова (помощника Путина Юрия Ушакова — ред.), указывает на то, что Трамп, возможно, пообещал Путину, что тот получит Донбасс».

Полное интервью читайте здесь: Возможно, до Аляски и на Аляске американцы давали россиянам обещания, которые сейчас не могут выполнить: интервью с экспертом Нико Ланге